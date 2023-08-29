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  • «Крутой» седан Geely Binrui преобразился и подешевел в версии Champion Edition

«Крутой» седан Geely Binrui преобразился и подешевел в версии Champion Edition

29.08.2023 162 0 0

«Чемпионское» исполнение стало новой базой для модели, оно отличилось более спокойным обликом и урезанным списком оборудования. Мотор и коробка прежние.

Версию под названием Champion Edition компания Geely анонсировала для своего седана Binrui Cool в конце июля, а теперь в Китае объявлена цена и дан старт продажам. Напомним, четырехдверка в строю с 2018 года, в ее основе лежит платформа BMA, на которой также построен хорошо знакомый россиянам кроссовер Geely Coolray (на родине это Binyue). В прошлом году седан пережил радикальный рестайлинг – тогда-то он и обрел приставку Cool («крутой» с англ.).

Слева — топовый Geely Binrui Cool, справа — базовый седан в версии Champion Edition

У Binrui Champion Edition свой дизайн экстерьера: такой четырехдверке достались новая радиаторная решетка с вертикальными клиньями вместо сетки и менее агрессивный передний бампер, а выставленные напоказ овальные патрубки выпускной системы покрыты хромом (у прочих версий они черные). Кроме того, для «чемпионского» седана даже за доплату не предусмотрен спойлер. Габариты машины при этом не изменились: длина – 4710 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2670 мм. Во всех комплектациях Binrui «стоит» на 17-дюймовых колесах.

Geely Binrui Cool Champion Edition
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Geely Binrui Cool Champion Edition
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Geely Binrui Cool Champion Edition
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Geely Binrui Cool Champion Edition
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В салоне лишь заменили материалы отделки (например, исчезла «замша»), плюс появилась новая цветовая схема (серо-черная). Champion Edition теперь открывает линейку модели, так что по сравнению с прочими исполнениями список оборудования урезан: тут камера заднего вида вместо системы кругового обзора, только пара подушек безопасности (у остальных версий еще есть боковые «эйрбэги») и ручная регулировка водительского кресла.

Geely Binrui Cool Champion Edition
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Geely Binrui Cool Champion Edition
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Все версии модели также имеют виртуальную приборку (10,25 дюйма), мультимедиа-систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, климат-контроль и круиз-контроль (у топового седана он адаптивный). Самому дорогому Geely Binrui Cool еще положены подогрев передних сидений, шторки безопасности, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Geely Binrui Cool Champion Edition

Техника прежняя: седан оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (290 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Geely Binrui Champion Edition стоит 89 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 172 000 рублей по актуальному курсу.  Предыдущая базовая комплектация (с более спортивным обликом) была дороже – 94 800 юаней или 1 237 000 рублей (эту версию сняли с продаж). Ну а топовый седан обойдется в 109 800 юаней (около 1 433 000 рублей).

Топовый Geely Binrui Cool
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Топовый Geely Binrui Cool
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Топовый Geely Binrui Cool
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В России компания Джили четырехдверки официально сейчас не продает, однако некоторые местные дилеры готовы привезти Binrui Cool по схеме параллельного импорта, так что версия Champion Edition у нас тоже вполне может появиться.

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