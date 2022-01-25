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KTM готовит дорожный суперкар на основе трековых X-Bow GT2/GTX

25.01.2022 165 0 0

Австрийская компания KTM Sportmotorcycle GmbH, известная прежде всего своими мотоциклами, готовится вступить в высшую лигу автопроизводителей с первой полноценной дорожной моделью.

 

В 2008 году KTM вывера на рынок свой первый автомобиль под названием X-Bow, у которого однако при четырёх колёсах гораздо больше общего с мотоциклами, чем с машинами — простой, лёгкий, аскетичный среднемоторный спорткар без крыши над головой и ветрозащиты, с короткой базой и мотоциклетным щитком приборов. Позже X-Bow в дорожной версии GT снабдили нелепым ветровым стеклом, а гоночная версия GT4 и вовсе получила всепогодный колпак, позволяющий не мокнуть во время гонок.

Эксперимент с первой четырёхколёсной машиной был признан удачным и руководство KTM решило развить тему. В 2020 году австрийская компания представила дальнейшую эволюцию X-Bow — гораздо более крупный среднемоторный суперкар с закрытым кузовом (габаритная длина выросла с 3738 до 4626 мм, колёсная база — с 2430 до 2850 мм), в основе которого однако лежит тот же углепластиковый монокок-ванна Dallara массой 80 кг, что у «первого» X-Bow, верхний контур формирует стальной трубчатый каркас, одобренный FIA. Вся наружная обшивка, в том числе подъёмный колпак с распашными форточками, изготовлена из углепластика.

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Новая модель получила название X-Bow GT2 в гоночной версии и X-Bow GTX в трековой, не предназначенной для участия в соревнованиях. Последняя, по сути, тоже является гоночной, но чуть попроще и с менее мощным двигателем: на GT2 бензиновая 2,5-литровым «турбопятёрка» Audi форсирована до 600 л.с. и 720 Нм, на GTX — до 530 л.с. и 615 Нм.

Коробка передач в обоих случая 6-ступенчатая секвентальная Holinger с электронным управлением. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Максимальная скорость версии GT2 — 300 км/ч, GTX — 276 км/ч. Подвеска — пружинная, с амортизаторами Sachs, на двойных поперечных рычагах «по-кругу» (сзади — типа пуш-род). Сухая масса обеих версий — 1048 кг, объём топливного бака — 120 л. Цена — от 230 тысяч евро.

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На этой неделе британский журнал Autocar сообщил, что KTM готовит дорожную версию модели GT2/GTX, в конструкцию которой будут внесены необходимые изменения, но пока не известно, какие именно. Скорее всего, дорожный суперкар получит обычные зеркала заднего вида (на GT2/GTX вместо них используются камеры) и более комфортный салон. Коробка передач будет 7-ступенчатой, мощность двигателя не обнародована, но это будет по-прежнему сильно прокачанная версия мотора Audi 2.5 TFSI. Масса автомобиля наверняка вырастет.

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Сейчас KTM делает в год не более сотни машин и не собирается увеличивать эту цифру, поэтому новый дорожный суперкар неизбежно станет раритетом, который многие состоятельные автолюбители захотят добавить в свою коллекцию.

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