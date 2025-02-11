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  • LADA подтверждает статус самого популярного бренда в предложении от профессиональных продавцов

LADA подтверждает статус самого популярного бренда в предложении от профессиональных продавцов

11.02.2025 36 1 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за 2024 год по предложению на автомобили с пробегом от профессиональных продавцов – предпринимателей, которые занимаются подготовкой и перепродажей автомобилей. Оказалось, что в прошедшем году чаще других автомобилей они размещали на Авито Авто объявления о продаже автомобилей ВАЗ (LADA), а также авто корейских и японских марок.  

По данным Авито Авто, лидером по доле в предложении от профессиональных продавцов стала марка ВАЗ (LADA): на нее пришлось 23,4% от всех объявлений, опубликованных этой категорией продавцов. Также в топ-5 вошли Toyota (7,1%), Hyundai (5,8%), Kia (5,5%) и BMW (4,4%).

Среди моделей в предложении от профессиональных продавцов лидирует ВАЗ (LADA) Priora, чья доля составила 3,6%. Следующие три места достались другим моделям этого же бренда: Granta получила долю в 3,2%, 2114 Samara – 2,4%, а Kalina – 2,3%. Замыкает топ-5 Ford Focus с 2,2%.

Заметим, что в топ-10 2023 года входили эти же модели. Лидером по динамике числа объявлений год к году оказался ВАЗ (LADA) Granta: по сравнению с 2023 годом прирост предложения от профессиональных продавцов составил 30,4%.

На протяжении последних двух лет доля автомобилей LADA в предложении у профессиональных продавцов остается стабильной и составляет около 23%. Это объясняется традиционной доступностью автомобилей LADA по сравнению с конкурентами и сохраняющейся популярностью у покупателей. Именно поэтому многие профессиональные продавцы активно работают с отечественным автопромом, особенно в ценовом сегменте до 1,2 млн рублей, который остается самым востребованным. Некоторые продавцы переориентируются на этот сегмент, переходя в него из более дорогих категорий. При этом на рынке наблюдается рост предложения по большинству марок, в частности, предложений LADA стало на 10% больше, по Toyota рост составил 9%, у Hyundai плюс 6% год к году. В таких условиях покупателям важно уделять внимание не только цене автомобиля, но и надёжности продавца, чтобы обезопасить свой выбор. В Авито Авито мы внедрили систему оценки качества работы продавцов: проверяем достоверность публикуемой информации об автомобилях, а также информации, которую продавец дополнительно сообщает во время выездных или онлайн-проверок, продавец также может пройти верификацию по документам или банковским ID для большего доверия покупателей. Те, кто соответствует всем критериям качества, получают статус «Надежный партнер» – это признак, который помогает пользователям выбрать проверенного продавца, а реселлерам – получать больше звонков потенциальных покупателей.
Сергей Хахулин
директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» Авито Авто

Топ-10 автомобилей под доле в предложении от реселлеров, 2024 г., Россия, Авито Авто

МаркаМодельДоля в предложении от реселлеров
ВАЗ (LADA)Priora3,6%
ВАЗ (LADA)Granta3,2%
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,4%
ВАЗ (LADA)Kalina2,3%
FordFocus2,2%
HyundaiSolaris1,7%
ToyotaCamry1,5%
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)1,5%
KiaRio1,4%
ВАЗ (LADA)21071,4%
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1 комментарий
11.02.2025 12:35
ANT2

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