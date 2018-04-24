«Пятидверки» российской марки уже приехали к дилерам Lada в Германии, Австрии и Венгрии. До конца текущего месяца продажи Lada Vesta SW и Vesta SW Cross стартуют также в Словакии, Сербии и Болгарии. Как отметили в пресс-службе АВТОВАЗа, цены в Европе начинаются с отметки 11 990 евро (что эквивалентно более чем 900 000 рублей при переводе на российскую валюту по актуальному курсу).

1 / 2 На фото: Lada Vesta SW 2 / 2 На фото: Lada Vesta SW

Европейцам предлагают универсал Vesta и его кросс-версию в комплектациях Comfort и Luxe. Под капотами располагаются двигатели объёмом 1,6 литра (105 л.с.), которые соответствуют эконормам «Евро-6». В пару к ним может идти как пятиступенчатая механическая коробка передач, так и «робот» АМТ.

Выбор авто Разные одноклассники: что выгоднее купить – Lada Vesta SW Cross или Renault Sandero Stepway Обычно перед тем, как перейти непосредственно к сравнению, мы кратко обозначаем основные критерии отличия. Как правило, это небольшая разница в мощности моторов и построении линейки комплектаций. Здесь же мы еще немного...

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Отметим, на момент подготовки новости полный прайс-лист на российские новинки опубликовали только на сайте Lada в Венгрии. Цена начальной версии Vesta SW стартует с отметки 3 799 000 венгерских форинтов (немногим менее 920 000 рублей), комплектация Luxe с МКПП обойдётся минимум в 4 249 000 форинтов (около 1 030 000 рублей), а вариант с автоматизированной трансмиссией – в 4 499 000 форинтов (примерно 1 090 000 рублей).

В списке оснащения базовой версии: фронтальные и боковые подушки безопасности, иммобилайзер, «противотуманки», 15-дюймовые колёсные диски, аудиосистема с четырьмя колонками и дисплеем диагональю 4,3 дюйма, бортовой компьютер, ЭУР, электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом, задний парктроник, охлаждаемый бардачок, системы ABS, BAS, EBD, ESC, ASR, HSA и TPMS.

Цена конкурента пятидверной Весты, универсала Dacia (Renault) Logan MCV в Венгрии варьируется в диапазоне от 2 329 000 до 3 469 000 форинтов (565 000 – 840 000 рублей). В моторную гамму модели входят бензиновые двигатели объёмом 0,9 и 1,0 литра с отдачей 73 и 90 л.с., а также полуторалитровые «дизели» мощностью 75 и 90 л.с. В комплекте к ним предлагается пятиступенчатая ручная коробка передач.

У базовой версии пятидверного Логана есть 15-дюймовые колёсные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, ГУР, системы ABS, ESC, ASR+CSV, HSA. Такие опции как борткомпьютер, противотуманные фары, электрорегулируемые боковые зеркала, парктроник, мультимедийная система и даже передние электростеклоподъёмники доступны только в более дорогих комплектациях или за отдельную плату.

1 / 2 На фото: Lada Vesta SW Cross 2 / 2 На фото: Lada Vesta SW Cross

Отметим также, что Lada Vesta SW Cross в Венгрии можно купить за 4 249 000 – 4 749 000 форинтов (эквивалентно примерно 1 030 000 – 1 150 000 рублей). При этом цена Dacia Logan MCV Stepway варьируется в диапазоне от 3 319 000 до 3 689 000 форинтов (800 000 – 890 000 рублей).

Для сравнения, цены на пятидверный Logan в Германии: стандартный универсал в этой стране стоит от 7 990 до 13 700 евро, кросс-версия Stepway – от 12 300 до 14 050 евро. В гамме двигателей 75- и 90-сильные бензиновые моторы, а также «дизель» с отдачей 90 л.с.

1 / 2 На фото: Dacia Logan MCV Stepway 2 / 2 На фото: Dacia Logan MCV Stepway

Продажи седана Lada Vesta в Европе стартовали в феврале прошлого года. Одним из первых рынков стала как раз Германия. Сейчас покупка российской «четырёхдверки» обойдётся немцам в 13 150 – 14 950 евро (что эквивалентно 988 000 – 1 124 000 рублей по актуальному курсу).