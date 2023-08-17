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  • Lamborghini дразнит тизером своей новинки: вероятно, это будет кросс-купе

Lamborghini дразнит тизером своей новинки: вероятно, это будет кросс-купе

17.08.2023 52 0 0

Судя по изображению, первый электромобиль итальянского бренда может получить «двухэтажную» головную оптику.

Марка Lamborghini не так давно заявляла о том, что намерена оставить в строю автомобили с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке даже после 2035 года, если для этого будет соответствующая легальная возможность. Несмотря на это, производителю спорткаров всё-таки приходится идти в ногу со временем: ранее в компании заявили о разработке электромобилей бренда. Первенец уже на подходе.

Тизер концепта первого электромобиля Lamborghini

Информация о первой полностью электрической модели Lamborghini появилась осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что серийную новинку придётся ждать до 2028 года. Известно, что электромобиль должен стать «удобной повседневной моделью с посадочной формулой 2+2 и достаточно большим дорожным просветом»: так идею озвучили разработчики. Тогда предполагалось, что первым электрокаром Lamborghini окажется либо купе, либо кросс-купе класса Gran Turismo.

Новый тизер концепта первого электромобиля Lamborghini

Совсем скоро информации о новинке станет больше: премьера электромобиля бренда пройдёт завтра, 18 августа, в рамках Monterey Car Week. Первый «зелёный» автомобиль Lamborghini пока что дебютирует в статусе концепта, а серийный вариант придётся подождать. Никакой информации об имени будущей модели пока нет.

Судя по свежему тизеру, новинка всё-таки окажется кроссовером. В том, что компания решила сделать ставку на этот практичный сегмент, ничего удивительного нет. Единственный SUV в актуальной линейке – Urus – уже не первый год остаётся бестселлером продаж марки. К примеру, по итогам прошлого года его результаты превзошли совместные показатели спорткаров Aventador и Huracan.

На фото: актуальный кроссовер Lamborghini Urus S

Ещё на затемнённом тизере частично видна головная оптика будущей модели: не исключено, что она окажется «двухэтажной», где сверху расположат светодиодные дневные ходовые огни, а ниже – основные блоки фар. Ещё у концепта будущего электромобиля Lamborghini, вероятно, будут колёсные диски большого диаметра и широкие шины.

На предыдущем тизере шоу-кар был показан в профиль: судя по покатой линии крыши и багажной двери, у кроссовера будет купеобразный кузов. Так что пока подтверждается версия, согласно которой первым электрокаром Lamborghini станет кросс-купе класса Gran Turismo. Ещё на изображении видна линия остекления (у концепта довольно высокая «талия»), а также выштамповки на боковинах, которые, вероятно, намекнут на спортивный характер будущей новинки.

Как стало известно минувшей весной, вторым электромобилем итальянского бренда станет «зелёная» версия кроссовера Urus. По словам главы Lamborghini Стефана Винкельмана, полностью электрическая модификация этого SUV появится в 2029 году. Это значит, что к концу текущего десятилетия в линейке марки будет уже две «розеточные» модели.

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