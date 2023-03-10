Глава Lamborghini анонсировал полностью электрический кроссовер Urus

Известно, что востребованная модель итальянской компании «позеленеет» ближе к концу текущего десятилетия и станет второй «электричкой» в линейке бренда.

Компания Lamborghini входит в состав активно «зеленеющего» немецкого концерна Volkswagen, но, несмотря на это, не торопится идти тем же путём. Ранее производитель спорткаров отмечал, что намерен на европейском рынке оставить в строю автомобили с двигателями внутреннего сгорания даже после 2035 года, если будет соответствующая легальная возможность. Однако некоторые шаги в сторону «озеленения» Lamborghini всё-таки сделать планирует.

На фото: Lamborghini Urus S

Осенью прошлого года стало известно о том, что первая полностью электрическая модель Lamborghini появится в 2028 году. Тогда генеральный директор итальянской компании Стефан Винкельман рассказал, что это будет четвёртая регулярная модель в линейке бренда, которая присоединится к паре имеющихся суперкаров и кроссоверу. По задумке разработчиков новинка окажется «удобной повседневной моделью с посадочной формулой 2+2 и достаточно большим дорожным просветом». Предположительно в роли первого электрокара Lamborghini выступит купе или кросс-купе класса Gran Turismo.



Вторым электромобилем итальянского бренда станет «зелёная» версия кроссовера Urus, об этом сообщает издание Road & Track со ссылкой на Стефана Винкельмана. По словам главы Lamborghini, полностью электрический SUV появится в 2029 году. Получается, к концу текущего десятилетия в линейке бренда будет уже две «розеточные» модели.



Стоит отметить, что до указанного срока Urus получит версию подключаемого гибрида: прототипы соответствующей новинки ранее уже ловили в ходе дорожных тестов. Это в том числе позволит Lamborghini резко сократить совокупный объём выбросов. Стефан Винкельмана отметил, что пара электромобилей помогут компании уменьшить нынешний показатель примерно на 80%.

Напомним, Lamborghini Urus появился в 2018 году. Эта модель остаётся самой востребованной в линейке итальянского бренда, кстати, продажи кроссовера на старосветском рынке продолжают расти. Согласно статистике Carsalesbase, европейцы за первые 11 месяцев 2022-го купили 1381 шт., что на 12,6% больше, чем за январь-ноябрь предыдущего года.



На фото: салон Lamborghini Urus S

В прошлом году компания представила Lamborghini Urus Performante и Urus S, оба кроссовера оснащаются 4,0-литровым битурбомотором V8, его отдача составляет 666 л.с., а максимальный крутящий момент – 850 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Первой версии на разгон с места до «сотни» требуется 3,3 секунды, а второй чуть медленнее: его результат – 3,5 секунды.



Пока невозможно предположить, каким окажется ценник полностью электрического кроссовера Lamborghini. Отметим, за базовый Urus S в Европе на сегодняшний день просят не менее 195,5 тыс. евро, а покупка варианта с прибавкой Performante обойдётся минимум в 215,2 тыс. евро.