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  • Lamborghini Huracan Sterrato: внешность внедорожной версии спорткара раскрыта

Lamborghini Huracan Sterrato: внешность внедорожной версии спорткара раскрыта

14.11.2022 31 0 0

Итальянский производитель назвал дату публичного дебюта новинки: презентация пройдёт в конце текущего месяца, 30 ноября, в рамках выставки Art Basel в Майами.

 

Итальянский производитель спорткаров начал выпускать Lamborghini Huracan в 2014 году, а рестайлинг модель пережила через пять лет. Судя по статистике Carsalesbase, пиковым для этого автомобиля на европейском рынке оказался 2018 год: тогда клиенты купили 798 экземпляров. По итогам 2021-го дилеры реализовали 585 машин, что на 15,4% больше, чем годом ранее, а за первые три квартала текущего года спорткар разошёлся тиражом в 708 экземпляров (на 49% больше, чем в январе-сентябре прошлого года).

Ранее мы сообщали о том, что у Lamborghini Huracan не будет прямого наследника. Согласно плану компании, в 2024 году у модели появится замена в виде гибридного преемника. Однако, поклонников нынешней версии не оставили ни с чем: им пообещали пару особенных версий, которыми спорткар обзаведётся до конца жизненного цикла. Одна из них – Tecnica – была полностью рассекречена ещё в апреле нынешнего года. Вторую – Sterrato – продолжают готовить к скорой премьере.

Итальянский производитель наконец назвал дату публичного дебюта внедорожной версии Lamborghini Huracan. Модель с прибавкой Sterrato будет представлена в конце текущего месяца, 30 ноября, в рамках выставки Art Basel, которая пройдёт в Майами (США). Теперь компания рассекретила также и внешность новинки, опубликовав на официальном пресс-сайте несколько фотографий и видео.

Снимки подтвердили, что экстерьер новинки многое позаимствует у концепта, который был представлен летом 2019 года. Кстати, автомобиль позаимствует у него и прибавку к названию: слово Sterrato с итальянского переводится как «немощёный», «грунтовой». В свою очередь, тизерная кампания имеет название «Beyond The Concrete» (можно перевести с английского как «за пределами асфальта»).

У внедорожной версии Huracan увеличенный дорожный просвет, большие расширители колёсных арок, иные диски и шины с увеличенным профилем. Также можно увидеть на крыше рейлинги, а ещё воздухозаборник, который обеспечивает защиту от пыли и чистоту воздуха, поступающего в двигатель. За доплату клиентам предложат багажник на крышу, а также дополнительную светодиодную оптику, которая размещается на переднем бампере.

У Lamborghini Huracan Sterrato есть и другие отличия от «обычного» спорткара, в их числе иного вида воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, защитная обшивка боковых юбок, а также по-новому оформленная корма.

Официальной информации о «начинке» по-прежнему нет. По предварительным данным, для Lamborghini Huracan Sterrato технику дополнительно модернизировать не будут. Напомним, «обычный» спорткар оснащается «атмосферником» V10 объёмом 5,2 литра, который выдаёт 610 л.с. При этом у версий Evo, STO и Tecnica мотор форсирован до 640 л.с. Скорее всего, у варианта Sterrato будет 640-сильный мотор, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, и полный привод.

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