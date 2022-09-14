Land Rover готовится к юбилею: выпуск лимитированной серии приурочен к 75-летию Defender

Британский производитель уже назвал ценники юбилейной спецверсии: так, на домашнем рынке трёхдверный внедорожник можно купить минимум за 85 995 фунтов стерлингов, а за пятидверный придётся заплатить не менее 89 995 фунтов стерлингов.

Производство легендарной модели Land Rover стартовало в 1948 году. Изначально у этого автомобиля было название просто Series I, II, III, а в качестве приставки использовалось указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. Затем, в 1983-ем, внедорожники стали именовать просто Land Rover 90, 110 и 130 (этот индекс также зависел от расстояния между осями). Спустя ещё семь лет модель получила имя Defender. Сейчас эпоха «классических» Дефендеров завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера завода в Великобритании ещё в начале 2016 года. Однако в компании решили не отказываться от этого названия – оно перешло другой модели бренда, продажи нового внедорожника начались на старосветском рынке в 2020-ом.



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Теперь Land Rover готовится к 75-летию Defender, которое пройдёт в следующем году. В честь этого события британцы собираются выпустить специальную серию 75th Limited Edition – автомобили получат отсылку к «прародителю» семейства – Series I. В частности, юбилейные «защитники» получат похожий зелёный цвет кузова Grasmere Green. Кстати, этот же оттенок использован для оформления колёсных дисков, а также интерьера: его можно увидеть на передней панели и внутренней отделке дверей.



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Ещё у Land Rover Defender лимитированной серии есть логотип, указывающий на принадлежность к спецверсии: он находится под ручкой на багажной двери. Стоит отметить, что 75th Limited Edition предложат только для вариантов с индексами 90 и 110, а сравнительно недавно представленной модификации 130 в новом исполнении не будет.



В салоне спецверсии Defender кресла отделали с помощью материала Resist чёрного цвета, центральную консоль тоже обтянули тканью Robustec (производитель пояснил, что это самая прочная ткань, доступная для внутренней отделки автомобилей).



Отметим, в основу серии легло исполнение HSE, так что внедорожники оснащены матричными светодиодными фарами, системой камер с 360-градусным обзором, функцией беспроводной зарядки гаджетов, трёхзонным климат-контролем, креслами, запоминающими настройки и информационно-развлекательной системой Pivi Pro с тачскрином диагональю 11,4 дюйма.



Гамма моторов у Land Rover Defender 75th Limited Edition прежняя. Так, версии 90 и 110 предлагаются с «мягкогибридной» силовой установкой, в основе которой лежит дизельный 3,0-литровый мотор D300, мощность равна 300 л.с. Для варианта с индексом 110 также доступна подключаемая гибридная система P400e, её совокупная отдача составляет 404 л.с.



Британский производитель уже назвал ценники юбилейной спецверсии: так, на домашнем рынке трёхдверный внедорожник можно купить минимум за 85 995 фунтов стерлингов, а за пятидверный придётся заплатить не менее 89 995 фунтов стерлингов. Пока что в компании не обозначили тираж модели серии 75th Limited Edition.

