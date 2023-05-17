Land Rover освежил Range Rover: SUV получил новую топовую версию с мотором V8

История полноразмерного внедорожника Range Rover началась ещё в 1969 году, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Нынешнее пятое поколение дебютировало осенью 2021 года. Несмотря на то, что актуальный SUV не так давно вышел на рынок, в Land Rover решили обновить внедорожник: «корректировки» в основном коснулись техники.

На фото: обновлённый Range Rover

В рамках модернизации Range Rover разработчики изменили подзаряжаемую гибридную установку. В частности, такие внедорожники получили новый тяговый электродвигатель, интегрированный в восьмиступенчатый «автомат». Его отдача составляет 218 л.с., тогда как показатель предшественника – 143 л.с. У обновлённых подзаряжаемых гибридов максимальный запас хода при движении в чисто электрическом режиме увеличился с 109 до 121 км.



В основе установки лежит прежний 3,0-литровый бензиновый шестицилиндровый битурбомотор Ingenium. Но из-за нового электромотора совокупная отдача силовой установки выросла, что нашло отражение и в индексах исполнений обновлённого Range Rover. Так, версия P460e (соответственно, мощность её системы равна 460 л.с.) пришла на смену варианту P440e. Следом в гамме предлагается P550e (550 л.с.): он заменил P510e. Как рассказали в Land Rover, у этого исполнения после модернизации время разгона с места до «сотни» сократилось с 5,5 до 5,1 секунды.



На фото: салон обновлённого Range Rover

Ещё один пункт обновления Range Rover: полная электрификация линейки. Дело в том, что теперь «старший» двигатель V8 получил в довесок 48-вольтовый стартер-генератор, так что теперь он выступает в составе «мягкогибридной» установки, общая отдача которой равна 530 л.с.



Одним из главных обновлений стало появление новой топовой версии SV – Range Rover P615. У такого внедорожника под капотом располагается 4,4-литровый двигатель V8, работающий в тандеме со стартер-генератором. Его отдача составляет 615 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Максимальная скорость у этого SUV равна 260 км/ч.



Для модернизированного внедорожника предлагается 230 стандартных цветов кузова, кроме того, доступен индивидуальный окрас. Вариантов оформления интерьера Range Rover ещё больше – 391. Ещё в список «обновок» вошла обновлённая информационно-развлекательная система Pivi Pro с тачскрином диагональю 13,1 дюйма. Помимо этого, адаптивный круиз-контроль обзавёлся внедорожным режимом, при котором скорость движения регулируется автоматически на основании информации, получаемой от камер и сенсоров.



На домашнем рынке, в Великобритании, стартовая цена обновлённого Range Rover осталась такой же, как у внедорожника текущего модельного года: она составляет 103 720 фунтов стерлингов.