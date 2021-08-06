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  • Летающий суперкар Leo Coupe от экс-дизайнера Mazda: 400 км/ч и гарантия мягкой посадки

Летающий суперкар Leo Coupe от экс-дизайнера Mazda: 400 км/ч и гарантия мягкой посадки

06.08.2021 25 0 0

Мы продолжаем знакомить наших читателей с наиболее интересными проектами аэромобилей, который в теории могут стать полноценной, то относительно недорогой альтернативой/заменой наземному частному транспорту. Leo Coupe, детище американского стартапа Urban eVTOL, примечателен тем, что внешне более других подобных проектов похож на обычный автомобиль.

 

Компанию Urban eVTOL (UEV) основали в прошлом году Пит Битар и Карлос Салафф. Битар — признанный эксперт в области разработки лёгких летательных аппаратов с вертикальным взлётом, сотрудничающий с DARPA и NASA. Салафф — известный автомобильный дизайнер, десять лет проработавший в североамериканской студии Mazda (великолепный концепт Furai — его работа) и в 2013 году основавший собственную студию. UEV — это попытка обоих учредителей дальнейшего развития своих творческих и организаторских способностей с хорошей перспективой монетизации.

Уже в следующем году UEV обещает представить работающий прототип аэрокара Leo Coupe, который по габаритам, да и по внешнему виду схож с обычным спортивным легковым автомобилем, то есть места на парковке занимает примерно столько же.

Кузов с интегрированными в него коробчатыми крыльями выполнен из углепластика. Посадочная формула — 1+2. Расположенное по центру кресло пилота крепится к крыше на шарнире и может быть развёрнуто к пассажирам в беспилотном режиме. Пол сделан прозрачным для наслаждения панорамными видами и более точного прицеливания машины при посадке в ручном режиме. В спинку кресла пилота вживлён большой экран с картой полёта и прочей сопроводительной информацией.

За взлёт и посадку отвечают 16 вмонтированных в крылья электрических роторов (шесть в передней части, десять в задней), направление задаёт расположенная спереди рулевая группа из шести роторов, а за горизонтальный полёт отвечают роторы в корме. На презентационных картинках количество движителей иное, но, по словам Битара, которого цитирует журнал New Atlas, на сайте UEV просто представлены самые красивые рендеры из имеющихся, а окончательный дизайн будет немного иным.

Электроэнергию роторы берут из модульной батареи ёмкостью 66 кВт·ч, она состоит из нескольких частей, распределённых по кузову исходя из оптимальной развесовки. Дальность полёта — 300 миль (482 км) или 1 час и 15 минут в воздухе, не считая нескольких дополнительных минут на взлёт и посадку. Максимальная скорость полёта — 250 миль/ч (402 км/ч).

Для взлёта и посадки разработчики хотят использовать мягкую площадку собственной разработки, которую можно оперативно развернуть, например, на крыше дома, но можно садиться и на жёсткую поверхность — для этого Leo Coupe планируется снабдить специальным адаптивными резиновыми подушками Cat's Paws (переводится как «кошачьи лапы»), которые разрабатываются совместно с одной известной шинной компанией. Cat's Paws позволяют удерживать аэрокар без якоря в том числе на наклонной поверхности. Для пущей подстраховки у Leo Coupe будет реактивная подушка безопасности, которая смягчит удар в случае неконтролируемого или слишком быстрого снижения.

Благодаря связям Битара стартап уже знает поставщиков всех комплектующих для своего аэрокара, но разработчики пока не могут точно сказать, когда он появится в свободной продаже, так как не подпадает ни под один известный класс летательных средств, а, следовательно, пока не может быть легализован. Скорее всего, первыми потребителями нетипичной летающей машины станут правительственные организации (например, экстренные службы, работающие в труднодоступных местах) и только потом Leo Coupe попадёт в розницу. Битар утверждает, что даже при ежегодном выпуске менее ста аэрокаров в год, цена одного не превысит 290 тысяч долларов — «копейки» на фоне иных дорожных суперкаров.

суперкары новинки авто и технологии

 

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