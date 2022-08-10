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  • Lexus GX 2023 модельного года получил довольно скромную порцию обновок

Lexus GX 2023 модельного года получил довольно скромную порцию обновок

10.08.2022 151 0 1

Основные изменения сосредоточились в «чёрной» версии японского внедорожника. Цены новинки в США уже известны.

 

Lexus GX актуальной генерации в строю с 2009 года. Внедорожник пережил рестайлинг, затронувший в основном внешность, в 2019 году, а пару лет спустя модель получила переработанный интерьер и новую версию Black Line Special Edition. Одним из главных рынков для этой модели остаются Штаты. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году американцы купили 32 509 экземпляров, что на 14% больше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у GX «минус»: за первые пять месяцев он разошёлся в США тиражом в 11 323 автомобиля, что на 14,6% меньше, чем в январе-мае 2021-го.

На фото: Lexus GX 460 2023 модельного года

Теперь модель обновили до 2023 модельного года, большая часть корректировок относится к версии Black Line Edition. В её основу легло исполнение Premium, цветовая палитра расширена за счёт новых белого, чёрного и зелёного колеров. Спецверсия внедорожника отличается за счёт тёмных акцентов как на радиаторной решётке, так и в виде рамки на задних фонарях. Кроме того, у вариантов Black Line глянцевые чёрные колёсные диски размером 18 дюймов. Lexus ограничит выпуск GX 460 Black Line: с конвейера сойдёт лишь 3000 единиц.

Салон внедорожника 2023 модельного года обновили за счёт новых кресел, которые контрастируют с чёрной отделкой потолка. Ещё интерьер исполнения Black Line Edition по-прежнему имеет чёрные матовые элементы, созданные из ясеня. Ещё у машин нового модельного года панорамный обзор (изображение выводится на дисплей) вошёл в список стандартного оборудования.

Список изменений «обычных» Lexus GX ограничивается изменениями в палитре, а также ставшей стандартной у исполнения Luxury новой аудиосистемы премиум-класса Mark Levinson. Стартовый ценник GX 2023 модельного года составляет 57 575 долларов, а за топовый вариант GX460 в «люксовой» отделке придётся заплатить не менее 68 230 долларов.

На фото: салон Lexus GX 460 2023 модельного года

Напомним, в ходе последнего серьёзного обновления внедорожник получил новую информационно-развлекательную систему с возвышающимся над передней панелью тачскрином диагональю 10,3 дюйма (ранее был восьмидюймовый экран). Управлять мультимедиа можно через сенсорную панель Remote Touch, которая находится на тоннеле. Центральные дефлекторы обдува расположили под планшетом, помимо этого, Lexus GX в 2021-ом оснастили другими блоками управления климат-контролем и аудиосистемой.

Двигатель у Lexus GX 2023 модельного года прежний, речь идёт о бензиновом «атмосфернике» V8 объёмом 4,6 литра, отдача которого составляет 305 л.с., а максимальный крутящий момент – 446 Нм. Двигатель идёт в комплекте с безальтернативным шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Внедорожник имеет постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Ранее Kolesa.ru рассказывал об обновках, которые достались седану Lexus ES к 2023 модельному году. Так, «четырёхдверке» доработали салон и мультимедийную систему, а ещё предложили новый дизайн-пакет. Технику же трогать не стали.

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