Седану Lexus ES досталась порция обновок к 2023 модельному году

Доработаны салон и мультимедиа-система, для модели также доступен новый дизайн-пакет. А вот технику менять не стали.

«Четырехдверка» Lexus ES актуального поколения, построенная на той же платформе GA-K, что и нынешняя Toyota Camry, дебютировала в 2018-м, рестайлинг провели в прошлом году. И вот еще одна модернизация, хотя на этот раз обновок немного. Любопытно, что пока до 2023 модельного года доведен лишь европейский седан, хотя Старый Свет далеко не приоритетный рынок для модели: согласно статистике CarSalesBase, в 2021-м там реализовано чуть более 4400 единиц, тогда как в Штатах, например, ES за тот же период разошелся тиражом 45 400 экземпляров.

Внешность реформы не затронули, разве что для модели теперь предусмотрен новый опциональный пакет F Sport Design (соответствующие значки на передних крыльях да черные 19-дюймовые диски). Внутри – новая мультимедийная система. У тачскрина (к слову, на сенсорный экран ES перешел лишь в прошлом году) прежний размер, но мультимедиа теперь соображает быстрее, плюс появился ассистент Hey Lexus, реагирующий на голосовые команды: с его помощью можно набрать телефонный номер, найти нужную информацию в интернете, настроить «музыку» и «климат» (в последнем случае достаточно сказать, например, «мне холодно», и тогда электроника повысит температуру в салоне).

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С центрального тоннеля наконец-то убрали ставший ненужным трекпад, на его месте отныне подстаканники. Один из двух портов USB-A заменили на USB-C, а площадку для беспроводной зарядки смартфона перенесли к основанию бокса-подлокотника. Ну и еще для интерьера предусмотрена новая цветовая схема. Как и прежде, за доплату вместо традиционных наружных зеркал можно заказать камеры, тогда внутри появятся два дополнительных экрана.

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Техника прежняя. На большинстве европейских рынков седан Lexus представлен в единственной гибридной модификации ES 300h: в состав установки входят бензиновый мотор 2.5, электродвигатель и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 218 л.с. Привод только передний (версия 4WD имеется у американской «четырехдверки»).



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Производство Lexus ES 2023 модельного года для Европы стартует в августе, первые поставки начнут в октябре. Цены еще не объявлены. К примеру, в Германии за дореформенный гибрид сегодня просят минимум 53 150 евро.

