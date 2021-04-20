Lexus ES мало изменился внешне, зато стал безопаснее, есть и технические обновки

Седан Lexus ES актуального поколения, созданный на той же платформе GA-K, что и нынешняя Toyota Camry, дебютировал в 2018-м в Китае, и эта же страна выбрана в качестве премьерной площадки для обновленной модели – ее представили в рамках открывшегося накануне Шанхайского автосалона. К слову, Поднебесная является крупнейшим рынком для «четырехдверки» Lexus, причем минувший год она там закончила в «плюсе»: по данным местных СМИ, реализовано почти 115 000 штук, что на 25% больше, чем в 2019-м. А вот в Штатах продажи ES в 2020-м упали на 16% до 43 292 единиц, в Европе седан «просел» на 2% (реализовано 3699 шт.), в России же этот Лексус разошелся тиражом в 1513 экземпляров (-17%). В общем, модернизация кстати.

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Внешне Lexus ES изменился мало: подретушированы ходовые огни, у радиаторной решетки иной рисунок (при этом у версии F Sport решетка и вовсе прежняя), расширена палитра цветов кузова, а у дисков новый дизайн (они все так же 17-, 18- или 19-дюймовые). Фары теперь с системой адаптивного управления дальним светом BladeScan Type AHS с двумя вращающимися зеркальными пластинами, благодаря чему пучок света концентрируется «только в нужном месте в нужное время». Корму реформы не затронули.

Главная обновка внутри – экран мультимедийной системы, он отныне сенсорный, тачскрин подвинули ближе к водителю (дисплей установлен под углом), хотя сенсорную панель на центральном тоннеле сохранили. Центральные дефлекторы обдува перенесли чуть ниже, еще для интерьера предусмотрены новые материалы отделки и новые же цветовые варианты.

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Модернизирован и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+: фронтальный радар и камеры «видят» дальше и четче, с системой Emergency Steering Assist при риске столкновения седан автоматически объедет неожиданное препятствие, а адаптивный круиз-контроль получил функцию удержания скорости при движении в повороте (машина заранее замедляется/ускоряется в зависимости от размеров кривой). В Японии еще добавлена система помощи при экстренной остановке (при отсутствии реакции со стороны водителя машина плавно замедлится и остановится, включит аварийку, откроет двери и вызовет скорую), а в Китае ES добавили «цифровой» ключ (то есть вместо обычного ключа можно использовать смартфон).



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О моторах ни китайский, ни европейский, ни глобальный офис Lexus не сообщил. Зато о них рассказало российское представительство марки. Судя по всему, у нас базовый ES 200 следом за родственной Toyota Camry сменил «атмосферник» 6AR-FSE 2.0 на мотор M20A-FKS аналогичного объема, но с увеличенной степенью сжатия. Мощность – прежние 150 л.с., крутящий момент в компании не назвали, однако, как и у рестайлинговой Camry, этот показатель, скорее всего, вырос со 192 до 206 Нм. Вместо 6АКП теперь вариатор Direct Shift CVT, который «снабжен механической первой и задней передачей». Отметим, в Китае, например, мотор M20A-FKS и Direct Shift CVT есть и у дореформенного Lexus ES.



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Остальные двигатели у нашего седана прежние: ES 250 предложат с мотором A25A-FKS 2.5 (200 л.с. в российской спецификации), ES 350 оснащается 2GR-FKS V6 3.5 (в РФ – 250 л.с.), в этих исполнениях модель имеет восьмиступенчатый «автомат». На других рынках у «четырехдверки» еще есть гибридная версия с установкой на основе мотора 2.5. А вот полный привод так и остался прерогативой американского ES 250.



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Также доработали подвеску. Как заявили в Lexus, благодаря новым амортизаторам уменьшилось вертикальное раскачивание, вдобавок увеличена жесткость распорок задней подвески. Кроме того, модернизирована тормозная система (в частности, оптимизирован контур давления тормозной жидкости, а педаль получила увеличенную накладку). Кое-где версии F Sport будет положен пакет Dynamic Handling – это адаптивные амортизаторы и дополнительные режимы Sport + и Custom Drive.



На некоторых рынках обновленный Lexus ES появится осенью, дата старта российских продаж пока не объявлена. Дореформенный седан у нас сегодня стоит от 3 140 000 рублей.

