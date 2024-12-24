Lexus начнёт выпуск электрокаров в Китае в 2027 году: возможно, это серийные LF-ZC и LF-ZL

Ожидается, что японская корпорация Toyota (владеющая премиальной маркой Lexus) через несколько лет откроет новый завод в Шанхае.

Согласно плану Lexus, к 2035 году весь объём продаж машин марки на глобальном рынке должен приходиться на электромобили. При этом в компании предполагают, что к 2030-му дилерам бренда по всему миру удастся продать 1 млн «электричек». Как оказалось, особое место в этой «зелёной» стратегии занимает Китай.

На фото: концепт Lexus LF-ZC

Автомобили премиальной марки Lexus за 2023-й разошлись в Поднебесной тиражом около 180 тыс. экземпляров. В текущем году показатель оказался на 3% выше по сравнению с прошлогодним, причём это произошло на фоне трудностей, которые испытывали многие другие зарубежные автопроизводители на китайском рынке в этот период.

Как сообщает Nikkei Asia, японская корпорация Toyota собирается построить завод в Шанхае (Китай) примерно в 2027 году. Любопытно, что это будет собственная производственная площадка Тойоты, созданная не через совместное предприятие, в отличие от существующих СП FAW Toyota и GAC Toyota. В этом случае компания может стать первым японским производителем, открывшим свой завод в КНР.

На фото: салон концепта Lexus LF-ZC 1 / 2 На фото: салон концепта Lexus LF-ZC 2 / 2

Отметим, до 2018 года иностранным производителям, которые хотели создать завод в Китае, приходилось в обязательном порядке сотрудничать с местной фирмой. Теперь же зарубежные компании могут открывать площадки по выпуску машин без создания совместного предприятия. Toyota, очевидно, надеется в том числе на выгоду от местной дешёвой и квалифицированной рабочей силы.

На фото: концепт Lexus LF-ZL

Предполагается, что мощности новой площадки будут использоваться для производства электромобилей Lexus следующего поколения. В издании отметили, что новое предприятие сыграет важную роль в стратегии корпорации Toyota, которая рассчитывает увеличить аудиторию и удвоить объёмы местного производства к концу текущего десятилетия.

В издании пока не рассказали о том, какие именно электрокары Lexus встанут на конвейер нового завода в Шанхае в 2027 году. Не исключено, что роль этих новинок исполнят серийные версии концептов LF-ZC и LF-ZL: оба шоу-кара японской марки были представлены в рамках автосалона в Токио, который прошёл осенью прошлого года.

Обе будущие новинки выполнены в кузове хэтчбек, в их основе лежит новая модульная платформа. Как сообщалось ранее, серийный вариант, базирующийся на концепте Lexus LF-ZC, дебютирует в 2026 году. Шоу-кар получил внешность в фирменном стиле марки, товарному варианту наверняка добавят как обычные наружные зеркала, так и привычные дверные ручки. При этом в салоне могут оставить штурвал вместо рулевого колеса, а также большой парящий тачскрин информационно-развлекательной системы. Известно, что эта пятидверка получила батарею в полу и полный привод, подробностей пока нет.

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Концепт Lexus LF-ZL, по мнению создателей, воплощает прообраз будущего флагманского электромобиля марки. Японцы пообещали ему новую операционную систему Arene OS и сервисы, которые приблизят «новое электрическое будущее». Никаких технических подробностей пока нет.