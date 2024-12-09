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  • Лидером по числу запросов на проверку истории немецких авто стал Volkswagen Polo

Лидером по числу запросов на проверку истории немецких авто стал Volkswagen Polo

09.12.2024 55 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов истории автомобилей немецких брендов в период с января по ноябрь 2024 года. Оказалось, что почти треть запросов приходится на автомобили марки Volkswagen.

По данным Автотеки, лидером по числу запросов на проверку автомобилей брендов из Германии стала марка Volkswagen, на долю которой пришлось 30,78% проверок. На втором месте – BMW с 22,81%, на третьем – Mercedes-Benz с 22,61%. Четвертую строку заняла Audi (12,77%), а пятую – Opel (10,4%).

На первом месте по числе запросов среди моделей оказался компактный автомобиль Volkswagen Polo: его доля составила 9,13%. Вторую строку по этому показателю занял авто бизнес-класса BMW 5 серии с долей 4,99%, а третью – компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с 4,98%. Четвертое место рейтинга досталось Mercedes-Benz E-класса (4,58%), а пятое – Opel Astra (4,32%).

Автомобили немецких брендов с пробегом сохраняют репутацию качественных машин, стабильно удерживают высокие позиции на российском рынке. Покупатели ценят их за управляемость, комфорт и престиж, который сохраняется спустя годы эксплуатации. Однако чтобы такой автомобиль действительно стал надежным помощником и источником удовольствия от вождения, перед покупкой рекомендуем изучить его историю в Автотеке. Узнать значимую для регистрации и эксплуатации информацию – ввезен ли автомобиль из-за рубежа или произведен в России, был ли в лизинге у каршеринговых компаний или такси, нет ли ограничений на регистрационные действия и другие данные об эксплуатации и сервисных работах.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ-10 авто брендов из Германии по доле запросов в Автотеку, январь – ноябрь 2024 г., Россия, Автотека

МаркаМодельДоля в запросах
VolkswagenPolo9,13%
BMW5 серия4,99%
VolkswagenTiguan4,98%
Mercedes-BenzE-класс4,58%
OpelAstra4,32%
BMW3 серия4,12%
VolkswagenPassat3,73%
BMWX53,59%
VolkswagenTouareg3,15%
VolkswagenJetta2,7%
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