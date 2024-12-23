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  • Лидером по числу запросов в Автотеку среди праворульных авто в 2024 году стала Toyota Mark II

Лидером по числу запросов в Автотеку среди праворульных авто в 2024 году стала Toyota Mark II

23.12.2024 80 0 0

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов истории праворульных автомобилей. Оказалось, что в период с января по ноябрь 2024 года самой проверяемой моделью среди таких авто стала Toyota Mark II.

По данным сервиса, лидером по числу запросов стала марка Toyota: ее доля составила 40,46%. На втором месте оказался Nissan с 19,08%, на третьем – Honda с 11,22%. Также в пятерку вошли Mitsubishi (7,88%) и Mazda (6,63%).

Чаще других праворульных автомобилей осенью 2024 года в Автотеке проверяли историю среднеразмерного седана Toyota Mark II. Его доля в запросах на авто с такой конструкцией составила 4,1%. На второй строке – Toyota Corolla, получившая долю в 3,04%, а на третьем – Mazda Demio с 2,27%. Четвертое место досталось Toyota Vitz (2,02%), а замыкает пятерку лидеров Nissan March с 1,89%. Лидером по динамике стала Toyota Crown: в сравнении с январем-ноябрем 2023 года в аналогичный период 2024 года количество запросов на проверку истории этого авто выросло на 20,61%.

Покупатели ценят в японских машинах хорошую комплектацию, качество сборки и порой – несколько меньшую стоимость по сравнению с «леворукими» авто, а в некоторых случаях – уникальность моделей, созданных для внутреннего рынка Страны восходящего солнца. Для тех, кто сейчас как раз рассматривает покупку такого авто, на платформе представлено более 62 тысяч предложений, и перед приобретением одного из них мы рекомендуем проверить историю автомобиля в Автотеке. Сервис предоставит информацию об истории владения машиной, в том числе о ее юридической чистоте, что особенно важно для автомобилей, ввезенных из за рубежа. В отчете Автотеки есть таможенная история, данные о регистрации в ГИБДД и наличии ЭПТС и многое другое – всё это позволит совершить безопасную покупку.
Андрей Тумкин
управляющий директор Автотеки

Топ-10 автомобилей с правым рулем по доле запросов в Автотеку на проверку истории, Автотека, январь – ноябрь 2024 г., Россия

БрендМодельДоля в запросах
ToyotaMark II4,1%
ToyotaCorolla3,04%
MazdaDemio2,27%
ToyotaVitz2,02%
NissanMarch1,89%
NissanSunny1,85%
HondaFit1,62%
NissanSerena1,57%
ToyotaCrown1,51%
ToyotaCaldina1,44%
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