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Лидеры электроиндустрии на выставке «Едрайв 2025»

30.01.2025 38 0 0

С 4 – 6 апреля в КВЦ «Патриот» пройдет пятая выставка электротранспорта «Едрайв 2025», на которой соберутся эксперты индустрии электротранспорта, продавцы и производители техники, разработчики зарядных устройств и аккумуляторов.

Рынок электромобилей набирает обороты

Мировой рынок электромобилей продолжает расти. Китай по-прежнему остается главной движущей силой революции в области электромобилей и является несомненным лидером в своей области, тогда как западная индустрия только набирает темп. На выставке будут представлены производители электротранспорта и компонентов из Поднебесной. В этом году будет представлен не только персональный электротранспорт, но и электрический коммерческий и коммунальный транспорт. Бизнес-посетители «Едрайв 2025» смогут напрямую пообщаться с потенциальными партнёрами.

Помимо электромобилей на выставке будут представлены электровелосипеды, моноколеса, электромотоциклы, зарядные станции, самокаты и даже электрояхты.

Заряжаемся потенциалом электрокастома

На «Едрайв 2025» гости выставки смогут увидеть необычный кастом разнообразной техники, а также погрузиться в мир творчества на площадке «Кастом Тюнинг Шоу», где соберутся самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья.

Талантливые кастомайзеры представят свои лучшие работы на конкурсе за звание чемпиона России по кастомайзингу. Также есть отдельные номинации, где в прошлом году выиграли представители электронаправлений, а на оценку жюри было представлено более 80 проектов.

Активности для всех

По традиции на выставке проводятся розыгрыши велосипедов, самокатов, аксессуаров и других ценных призов. Также свою продукцию среди гостей выставки разыграют известные бренды и компании.

Совместно с «Едрайвом» одновременно пройдут еще семь выставок: «Мотовесна», «Велокульт», «Кастом Тюнинг Шоу», «РЕактивный Отдых», «Моторспорт Экспо» и «Лодки Экспо». Это плеяда мероприятий, посвящённых технике для активного отдыха, вело и мотоиндустрии, электро- и водному транспорту, и современным технологиям.

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