Лифтбек smart #6 будет похож на акулу и немного на Dodge Charger

20.03.2026 138 0 0
Компания smart Automobile (совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely) готовится к премьере своей самой крупной модели — plug-in гибридного лифтбека smart #6, широкой публике его покажут в апреле на Пекинском автосалоне, а пока опубликована новая доза фотографий экстерьера.

Марка smart — один из проблемных активов Geely: даже совместными усилиями с Mercedes-Benz её пока не удаётся привести к успеху. Продажи smart снижались весь прошлый год, поэтому smart Automobile постеснялась публиковать точную цифру. Из открытых источников мы знаем, что в Китае продажи smart в 2025 году снизились на 7% до примерно 30 000 автомобилей, в этом году падение продолжилось и усилилось: за первые два месяца реализовано 2974 автомобиля (-21,5% по сравнению с АППГ).

Главные проблемы smart — высокие цены и невнятное позиционирование. В умах автолюбителей марка smart по-прежнему ассоциируется главным образом с маленькими двухместным городскими автомобилями, с которых в первой половине 1990-х начиналась её история, причём оригинальная идея принадлежала независимому швейцарскому предпринимателю Николасу Хайеку, о котором сегодня мало кто помнит.

Маленькой двухместной машины в модельном ряду smart сейчас нет, но она скоро появится, а пока марка smart продолжает осваивать новые для себя рыночные ниши — в следующем месяце должна состояться премьера среднеразмерного лифтбека smart #6. В электронной базе китайского Минпрома smart #6 всплыл ещё в декабре прошлого года, но только на этой неделе компания smart Automobile опубликовала в китайской соцсети Weibo несколько официальных изображений «шестёрки».

Пиарщики smart полагают, что лифтбек #6 похож на акулу, с какой стороны на него не посмотри, а мы увидели в нём некоторое сходство с американским пятидверным Dodge Charger: smart #6 с ним роднит форма задних фонарей и интегрированный в передок спойлер над капотом. Багажная дверь smart #6 оснащена собственным активным спойлером, а над лобовым стеклом разместился выступ с лидаром, необходимым для работы продвинутых электронных ассистентов водителя.

Габаритная длина smart #6 — 4906 мм, ширина — 1922 мм, высота — 1508 мм, колесная база — 2926 мм. Силовая установка будет plug-in гибридной, с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (163 л.с.) в роли генератора электроэнергии. Информации об электромоторах нет, но ожидается, что они будут достаточно мощные, так как марка smart позиционируется как премиальная, а конкретно лифтбек smart #6 — как роскошный…

Что-то подсказывает, что китайские потребители, ищущие роскошный среднеразмерный лифтбек или седан, вряд ли обратят внимание на smart #6, потому что, скорее всего, стоить он будет абсурдно дорого по меркам китайского авторынка. Более доступных и не менее привлекательных альтернатив на рынке сейчас пруд пруди — взять хотя бы свежепредставленный обновлённый седан Arcfox Alpha S5.

Ожидающийся позже в этом году двухместный электрический smart #2 тоже вряд ли станет хитом из-за дороговизны, после чего ребром встанет вопрос о целесообразности дальнейшего существования smart Automobile. Мы будем следить за развитием событий.

Китай новинки гибридные авто лифтбек Smart Smart #6
