Ликвидация узких мест: на ЦКАД появится новая разворотная петля

ЦКАД по-прежнему остаётся одним из важнейших проектов госкомпании «Автодор». Кольцевая автодорога проходит вокруг столицы и включает в себя пять пусковых комплексов. Из них первые четыре отрезка – платные, а за проезд по пятому водителям сейчас платить не нужно, так как у него нет бесплатного дублёра. ЦКАД – это альтернатива бесплатной дороге А-107 «Малое бетонное кольцо», кроме того, эта трасса способствует разгрузке МКАД, А-108 «Большого бетонного кольца» и некоторых радиальных трасс Москвы.



Как сообщает Автодор, сейчас Главгосэкспертиза России согласовала проект ликвидации проблемного участка в рамках ЦКАД-5 в районе Звенигорода. Реконструкция позволит провести «расшивку» узкого места и убрать светофор на пересечении пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги с Нахабинским шоссе города Звенигорода. Вместо этой конструкции, из-за которой на участке бывают заторы, будет построена разворотная петля в Одинцовском районе Московской области.

В госкомпании пояснили, что уже одобрена проектно-сметная документация нового дорожного объекта. Предполагается, что разворотная петля обеспечит бесперебойное движение по бесплатному участку «кольца», в том числе для тех, кто едет по Звенигородскому шоссе в сторону Звенигорода и по ЦКАД.



На новой петле будет организовано одностороннее движение по двум полосам. Согласно проекту, с неё построят съезд на ЦКАД и на разворотный круг, с которого можно будет попасть на Центральную улицу и другие улицы Звенигорода, шоссе и на кольцевую дорогу.

В Автодоре пояснили, что разворотная петля станет частью транспортного узла на этом участке ЦКАД-5. Дело в том, что ранее здесь построили развязку в начале обхода Звенигорода (в направлении улицы Московская): она расположена в 1,3 км от точки, где планируется возведение новой разворотной петли.



В рамках строительства нового дорожного объекта планируется установить шумозащитные экраны, линии электроснабжения, дорожные знаки, а также рамные опоры для размещения оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД); напомним, она постоянно подстраивается под обстановку и реагирует на изменение интенсивности трафика и различные внештатные ситуации.

Как стало известно ранее, пятый пусковой комплекс ЦКАД в дальнейшем пополнится новым отрезком – обходом Малых Вязем (он будет возведён в Одинцовском районе Московской области). Предполагается, что новый путь поможет разгрузить улично-дорожную сеть и позволит снять ограничение на передвижение транзитных грузовых автомобилей по ЦКАД. Общая протяжённость этого отрезка составит четыре километра, в каждом направлении проложат по две полосы для движения.

