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Новый участок ЦКАД: время в пути для водителей заметно сократится

18.01.2022 158 0 0

Строительство обхода Малых Вязем в Одинцовском районе Московской области стартует уже в текущем году.

 

Одним из важнейших проектов госкомпании «Автодор» остаётся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД). Это «кольцо» включает в себя пять пусковых комплексов, из них первые четыре отрезка являются платными, а за проезд по пятому сейчас водителям платить не нужно, так как (в отличие от остальных) у него нет бесплатного дублёра. На сегодняшний день ЦКАД представляет собой альтернативу бесплатной дороге А-107 «Малому бетонному кольцу», а ещё эта трасса способствует разгрузке МКАД, А-108 «Большого бетонного кольца» и ряда радиальных трасс столицы.

В начале июля 2021 года «кольцо» замкнулось: тогда был дан старт движению по последнему открытому отрезку трассы – 55-километровой части пускового комплекса ЦКАД-1. Платные участки автодороги берут начало с пересечения с бесплатной федеральной дорогой М-10 «Россия». Напомним, что есть ещё так называемый нулевой километр – официальное начало трассы, он стартует от платной скоростной автодороги М-11 «Нева».

Пятый пусковой комплекс ЦКАД в будущем пополнится новым отрезком: им станет обход Малых Вязем. Ещё минувшим летом стало известно о том, что главгосэкспертиза изучила проектно-сметную документацию и выдала положительное заключение на возведение нового участка трассы. Предполагается, что новый путь поможет разгрузить улично-дорожную сеть и исключит появление многокилометровых заторов на дорогах. Как отметили в госкомпании, появление нового отрезка также позволит снять ограничение на передвижение транзитных грузовых автомобилей по ЦКАД.

К строительству обхода Малых Вязем в Одинцовском районе Московской области госкомпания приступит уже в текущем году. Как подсчитали в Автодоре, после того, как новый отрезок будет открыт для движения, время в пути в районе Можайского шоссе для водителей сократится сразу в 7,5 раз: с целого часа всего до восьми минут.

Общая протяжённость нового участка составит четыре километра. В каждом направлении на этом отрезке пути проложат по две полосы для движения. Кроме того, на обходе Малых Вязем построят несколько искусственных сооружений (их совокупная протяжённость превысит километр): в списке путепровод через железную дорогу, путепровод внутри Малых Вязем, мост через реку Большая Вяземка, а также тоннель под основным ходом ЦКАД. Ещё в плане три разноуровневых развязки – на пересечении с Петровским шоссе, Ямским проездом и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Как мы отмечали ранее, сейчас участки пятого пускового комплекса ЦКАД в районе Больших Вязем пока не стыкуются друг с другом, но имеют выход на Можайское шоссе и А-107 «Московское малое кольцо». По плану, новый участок трассы должен пройти над Можайским шоссе и Смоленским направлением Московской железной дороги.

Проект строительства ЦКАД важен для властей в том числе, потому что часть этой трассы войдёт в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»: он пройдёт от Гамбурга (Восточная Германия) до Шанхая (КНР). Кроме того, в его составе окажутся платная трасса М-11 «Нева», которая уже открыта для движения в полном объёме и будущая скоростная автодорога М-12, которой официальное название дадут позже.

Россия авто и общество дороги

 

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