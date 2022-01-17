Дорога от Москвы до Казани: продолжается строительство моста через Волгу

Водителям в России предлагается пользоваться как бесплатными федеральными трассами, так и теми, за проезд по которым нужно платить. Сейчас тем, кто намерен добраться от Москвы до Казани (либо в обратном направлении), предлагается использовать бесплатную автодорогу М-7 «Волга» (она проходит до Уфы). На сегодняшний день у этой магистрали нет альтернативы, поэтому она зачастую может быть загружена. Однако в дальнейшем она обзаведётся платным дублёром: несколько лет назад власти приняли решение о строительстве скоростной трассы М-12.



Изначально предполагалось, что маршрут новой платной автодороги М-12 должен был проходить через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже его изменили, причём сначала дорогу намеревались продлить до Екатеринбурга, затем решили протянуть до Тюмени и Челябинска.



Отметим, участки скоростной автодороги, которые пройдут от Москвы через Нижний Новгород до Казани, имеют совокупную протяжённость 810 км. Одним из важнейших объектов, которые будут возведены в рамках строительства трассы М-12, станет мост через реку Волгу: его протяжённость составит 3343 метра. Он окажется самым длинным в составе дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Сейчас уже завершён второй этап надвижки металлоконструкций моста через Волгу на левом берегу. Как рассказали в госкомпании «Автодор», на данный момент надвинуто 133 метра. В общей сложности с левого берега будет поэтапно надвинуто 2440 метров конструкций.



На данный момент общий вес собранной конструкции составляет 1070 тонн. Мостовики пока что соединили те опоры, которые стоят в береговой части, в дальнейшем им предстоит работать непосредственно над Волгой. Также в Автодоре рассказали о том, что в хвосте пролётного строения уже началась сборка металлоконструкции для дальнейшего монтажа, этот процесс займет около месяца. Строители планируют приступить к третьему этапу надвижки в начале февраля 2022 года.



Напомним, проект по строительству скоростной автодороги М-12 был окончательно одобрен в начале октября 2021-го, хотя строительство стартовало ещё в июне того же года. Первый участок платной трассы госкомпания намерена открыть для движения уже в текущем году: им станет обход Орехово-Зуево. Этот отрезок пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108. Целиком скоростную магистраль для движения откроют в конце 2023-го.

После этого новую платную автодорогу могут продлить, причём в обе стороны. Один из вариантов направления предполагает движение на восток – трасса, вероятно, пройдёт до Омска и Новосибирска. Второй поможет развитию юго-восточной хорды: маршрут хотят направить до Краснодара через Тольятти, Самару, Саратов и Волгоград. Работы могут стартовать уже следующем году.

