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Строительство нового участка ЦКАД в Подмосковье: одобрение получено

05.08.2021 121 0 0

Частью пятого пускового комплекса «кольца вокруг столицы» станет новый участок – Обход Малых Вязем.

 

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) остаётся одним из наиболее масштабных проектов госкомпании «Автодор», под её доверительным управлением находятся платные трассы в РФ. Напомним, это «кольцо» включает в себя пять пусковых комплексов, из них первые четыре отрезка – платные, а за проезд по пятому на данный момент платить не нужно, так как в отличие от остальных у него нет бесплатного дублёра. ЦКАД – это альтернатива бесплатной дороге А-107 «Малое бетонное кольцо», помимо этого, трасса способствует разгрузке МКАД, А-108 «Большое бетонное кольцо» и ряда радиальных трасс Москвы.

В начале прошлого месяца стало известно о том, что новое кольцо замкнулось: 8 июля был дан старт движению по последнему отрезку трассы – 55-километровой части пускового комплекса ЦКАД-1. Отметим, платные участки автодороги берут начало с пересечения с бесплатной федеральной дорогой М-10 «Россия» (правда, есть ещё нулевой километр – официальное начало трассы, он стартует от платной скоростной автодороги М-11 «Нева»).

Все отрезки «кольца» имеют по четыре полосы и различные искусственные сооружения (транспортные развязки, мосты, экодуки и путепроводы). Кроме того, здесь установлены металлические барьерные ограждения и наружное освещение на всей протяжённости автодороги.

В дальнейшем пятый пусковой комплекс ЦКАД пополнится новым отрезком: им станет обход Малых Вязем (Московская область). Как сообщает Автодор, главгосэкспертиза уже изучила проектно-сметную документацию и выдала положительное заключение. Ожидается, что новый участок позволит ощутимо разгрузить улично-дорожную сеть на территории, а также ликвидировать многокилометровые транспортные заторы.

Общая протяженность нового участка составит порядка четырёх километров. В каждом направлении на этом отрезке пути проложат по две полосы движения. Кроме того, на обходе построят пять путепроводов и мостов, а также три разноуровневых развязки: на пересечении с Петровским шоссе, Ямским проездом и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Сейчас участки пятого пускового комплекса ЦКАД в районе Больших Вязем пока не стыкуются друг с другом, но имеют выход на Можайское шоссе и А-107 «Московское малое кольцо». По плану, новый участок трассы должен пройти над Можайским шоссе и Смоленским направлением Московской железной дороги.

В госкомпании отметили, что в проекте предусмотрено в том числе возведение шумозащитных экранов в районе жилой застройки. Помимо этого, останется возможность проезда для местных жителей, в том числе будет обеспечена связь с Большими Вяземами и другими рядом расположенными поселениями.

Напомним, проект ЦКАД важен не только для жителей и гостей столицы и Московской области. Помимо этого, часть трассы входит в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»: он пройдёт от Гамбурга (Восточная Германия) до Шанхая (КНР). Также в его составе окажутся платная трасса М-11 «Нева», которая уже открыта для движения в полном объёме и будущая скоростная автодорога М-12, у которой пока нет официального названия.

Россия авто и общество дороги

 

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