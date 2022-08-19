Lincoln Model L100 Concept: телевизор в полу, гигантские двери и полная автономность

Конкурс элегантности в Пеббл-Бич — одно из ключевых событий автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), которая в этом году выдалась особенно урожайной на лакшери-новинки. Lincoln Model L100 Concept посвящён столетию вхождения марки в состав компании Ford и первому серийному автомобилю Lincoln — фаэтону Model L 1922 года, элегантному и довольно дорогому за своего времени.

Lincoln Model L 1922 года

Между тем на американском рынке у Lincoln сейчас нет ни одной традиционной легковушки, модельный ряд состоит из четырёх разнокалиберных кроссоверов — Corsair, Nautilus, Aviator и Navigator. Зато в Китае, на который Lincoln делает большую ставку (в прошлом году продажи Lincoln в КНР впервые в истории превысили продажи в США), седаны по-прежнему востребованы, так что концепт Model L100 не лишён перспектив, легковой флагман Lincoln из него вполне может получиться.



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Дизайнеры Lincoln явно хотели перещеголять Cadillac с его концептом InnerSpace (был представлен в начале этого года): Model L100 крупнее и элегантнее, чем InnerSpace, а процесс попадания в салон ещё больше театрализован: Lincoln встречает пассажиров переливами светодиодной подсветки (даже в колёса встроена «цветомузыка») и автоматически открывает гигантские двери, которые охватывают две трети длины кузова и включают в себя задние колёсные арки. Вместе с дверьми для удобства посадки/высадки вверх поднимается стеклянная крыша. Капот сделан прозрачным и объединён с лобовым стеклом — абсурдное с точки зрения ремонтопригодности решение, но расчёт сделан на то, что в будущем автомобили станут полностью беспилотными и не будут попадать в аварии.



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Водитель в Lincoln Model L100 Concept не предусмотрен в принципе, то есть руля и педалей нет даже в складном виде, так что все места пассажирские. Интерьер оформлен в виде уютной гостиной с двумя диванами и сенсорным столиком между ними, на этом столике установлен хрустальный контроллер в форме автомобиля — главный и единственный физический орган управления, с его помощью удобно, например, играть в виртуальные шахматы (доска рисуется на поверхности столика).



Задний диван имеет фиксированную спинку, а у переднего она сдвижная — можно сидеть по ходу или против хода движения либо вовсе убрать спинку за ненадобностью в переднюю панель. Пол в Lincoln Model L100 Concept представляет собой один большой экран, который может дополнять картину неба и создавать ощущение полёта либо просто показывать красивые атмосферные узоры.

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О технической начинке Lincoln Model L100 Concept почти ничего не сказано — сообщается лишь, что электромобиль снабжён некой инновационной глубоко интегрированной батареей с высокой плотностью энергии, то есть запас хода на одной зарядке превзойдёт все ожидания. Но ждать, видимо, придётся очень долго, так как прогресс по части батарей и систем автономного вождения в последние годы оставляет желать лучшего. Напомним, что компания Ford в середине прошлого десятилетия опрометчиво пообещала серийный беспилотный автомобиль без руля и педалей уже к 2021 году, но потом поняла, что погорячилась, и новых «горизонтов событий» с тех пор не обозначала.

