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  • Купе Cadillac InnerSpace: диван, телевизор, напитки и полная автономность

Купе Cadillac InnerSpace: диван, телевизор, напитки и полная автономность

06.01.2022 138 0 1

Премиальная марка Cadillac, входящая в состав корпорации General Motors, представила на выставке CES в Лас-Вегасе концептуальное беспилотное купе InnerSpace, показывающее, какими станут роскошные автомобили в ближайшие десятилетия.

 

В октябре прошлого года GM анонсировала автопилот нового поколения под названием Ultra Cruise, который по своему функционалу не будет уступать передовой программе Full Self-Driving (FSD) компании Tesla и сможет справится с 95% типовых дорожных сценариев. Система Ultra Cruise станет доступна потребителям в 2023 году на автомобилях Cadillac, позже её предложат на моделях других джи-эмовских брендов. На выставке CES гендиректор General Motors Мэри Барра ещё раз в красках описала выдающиеся способности Ultra Cruise, а марка Cadillac показала конечную цель развития подобных система — купе InnerSpace, у которого нет руля и педалей, то есть беспилотник 5 уровня, не требующий никакого человеческого участия.

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Концепты, подобные InnerSpace, мы уже видели в исполнении Rolls-Royce и Bentley, но Cadillacт предлагает типично американское, слегка избыточное и показное представление о роскошном купе будущего. По сути, InnerSpace — это мобильная гостиная с мягким двухместным диваном, перед которым на расстоянии около двух метров установлен панорамный широкий экран, частично перекрывающий лобовое стекло.

Для удобства входа и выхода половинки дивана слегка поворачиваются в сторону распашных дверей, при этом при открытии дверей часть крыши поднимается вверх, чтобы при посадке не приходилось пригибаться и можно было буквально плюхнуться на мягкие подушки, как на любимый диван у вас дома. Под диваном прячутся выдвижные секции, позволяющие увеличить длину подушек и положить ноги на мягкие подпорки. Под экраном имеется комод с подушками, одеялами и тапочками. В дверные карты встроен бар-холодильник с напитками. Багажник полностью отделён от салона, но при этом также отделан мягкими, приятными на вид и ощупь материалами.

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Информации о технической начинке InnerSpace нет, но она на 5 уровне автономности вряд ли кого-нибудь будет интересовать. Известно лишь, что купе полностью электрическое и снабжено шинами Goodyear с пониженным уровнем шума — ничто не должно отвлекать пассажиров от отдыха на борту.

Купе InnerSpace дополнило концепты Cadillac, показанные на выставке CES в прошлом году,— 6-местный беспилотный минивэн SocialSpace и одноместный летательный аппарат с вертикальным взлётом PersonalSpace (разумеется, тоже беспилотный). Таким образом Cadillac формирует на будущее целую экосистему беспилотных транспортных средств. Ну а в следующем году, вероятно, надо ждать анонса собственной метавселенной, в которой Cadillac будет не только возить и развлекать своих клиентов, но и буквально станет частью их жизни — деловой, бытовой и интимной. Всё к тому идёт, все там будем.

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