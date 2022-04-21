Кроссовер Lincoln Star показал новое лицо бренда

В американской компании отметили, что концептуальный паркетник позже в серию не пойдёт, но продемонстрированные элементы дизайна, вероятно, можно будет увидеть но новых моделях бренда.

Марка Lincoln принадлежит американской компании Ford. По данным сайта Carsalesbase, продажи автомобилей бренда на домашнем рынке снижаются в течение последних двух лет. По итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 105 410 машин (на 6,1% меньше, чем в 2019-ом). В следующем году спад оказался ещё более заметным: дилеры реализовали всего 86 929 машин (на 17,5% меньше, чем годом ранее). В текущем году у бренда пока тоже «минус»: за первый квартал 2022-го автомобили Lincoln разошлись в Штатах тиражом в 19 148 экземпляров, что на 24,6% меньше.



На фото: концепт Lincoln Star

Актуальная линейка бренда насчитывает четыре SUV – Navigator, Aviator, Nautilus и Corsair (предусмотрены варианты с традиционным ДВС и гибриды), в дальнейшем её обещают пополнить электромобили. Как сообщалось ранее, у Lincoln появится четыре новых полностью «зелёных» модели уже к концу 2026 года. Предполагается, что к указанной дате более половины объёма продаж марки на глобальном рынке будет приходиться на электрокары.



Пока что компания держит информацию о новых разработках в секрете, однако она дала возможность оценить будущее «лицо» электромобилей марки: свежие дизайнерские решения демонстрирует концептуальный паркетник Lincoln Star. В зарубежных СМИ шоу-кар назвали «путеводной звездой бренда в электромобильное будущее». Сообщается, что концепт не будут дорабатывать до серии, однако часть эволюционных дизайнерских решений в дальнейшем используют для оформления новых моделей Lincoln.



У концепта Star прозрачный капот, крупная заглушка на месте традиционной решётки радиатора, в центре располагается светящийся логотип марки, также кроссовер получил минималистичную головную оптику, лаконичный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, распашные двери, камеры вместе боковых зеркал заднего вида, оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину. Корму украсили спойлером в верхней части, а задние фонари соединили через всю ширину багажной двери светящейся полосой.



В салоне зона переднего и заднего рядов сидений отличаются по цвету. Сзади два отдельных кресла с повышающими комфорт подставками для ног (и полочками для обуви), холодильником для напитков, отдельными экранами информационно-развлекательной системы, кроме того, на них выводится информация, касающаяся водителя. Перед водителем и передним пассажиром есть большой горизонтально расположенный экран, выполняющий роль виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедиа.



Информации о «начинке» Lincoln Star нет, в компании отметили только, что автомобили, построенные на той платформе, на которой базируется концептуальный паркетник, получат версии с задним и полным приводом (вероятно, в первом случае предусмотрен один электродвигатель, во втором – двухмоторная установка).



Как стало известно ранее, Lincoln, вероятно, занимается разработкой нового внедорожника, который может прийти на замену Navigator. Не исключено, что в списке будущих электромобилей бренда появится полноразмерный SUV, который возглавит «зелёную» линейку марки. По предварительным данным, его выпуск стартует в 2026 году, а в его основу может лечь та же платформа, на которой базируется пикап Ford F-150 Lightning.

