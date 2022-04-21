Кроссовер Lincoln Star показал новое лицо бренда

Марка Lincoln принадлежит американской компании Ford. По данным сайта Carsalesbase, продажи автомобилей бренда на домашнем рынке снижаются в течение последних двух лет. По итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 105 410 машин (на 6,1% меньше, чем в 2019-ом). В следующем году спад оказался ещё более заметным: дилеры реализовали всего 86 929 машин (на 17,5% меньше, чем годом ранее). В текущем году у бренда пока тоже «минус»: за первый квартал 2022-го автомобили Lincoln разошлись в Штатах тиражом в 19 148 экземпляров, что на 24,6% меньше.
Актуальная линейка бренда насчитывает четыре SUV – Navigator, Aviator, Nautilus и Corsair (предусмотрены варианты с традиционным ДВС и гибриды), в дальнейшем её обещают пополнить электромобили. Как сообщалось ранее, у Lincoln появится четыре новых полностью «зелёных» модели уже к концу 2026 года. Предполагается, что к указанной дате более половины объёма продаж марки на глобальном рынке будет приходиться на электрокары.
Пока что компания держит информацию о новых разработках в секрете, однако она дала возможность оценить будущее «лицо» электромобилей марки: свежие дизайнерские решения демонстрирует концептуальный паркетник Lincoln Star. В зарубежных СМИ шоу-кар назвали «путеводной звездой бренда в электромобильное будущее». Сообщается, что концепт не будут дорабатывать до серии, однако часть эволюционных дизайнерских решений в дальнейшем используют для оформления новых моделей Lincoln.
У концепта Star прозрачный капот, крупная заглушка на месте традиционной решётки радиатора, в центре располагается светящийся логотип марки, также кроссовер получил минималистичную головную оптику, лаконичный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, распашные двери, камеры вместе боковых зеркал заднего вида, оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину. Корму украсили спойлером в верхней части, а задние фонари соединили через всю ширину багажной двери светящейся полосой.
В салоне зона переднего и заднего рядов сидений отличаются по цвету. Сзади два отдельных кресла с повышающими комфорт подставками для ног (и полочками для обуви), холодильником для напитков, отдельными экранами информационно-развлекательной системы, кроме того, на них выводится информация, касающаяся водителя. Перед водителем и передним пассажиром есть большой горизонтально расположенный экран, выполняющий роль виртуальной «приборки» и тачскрина мультимедиа.
Информации о «начинке» Lincoln Star нет, в компании отметили только, что автомобили, построенные на той платформе, на которой базируется концептуальный паркетник, получат версии с задним и полным приводом (вероятно, в первом случае предусмотрен один электродвигатель, во втором – двухмоторная установка).
Как стало известно ранее, Lincoln, вероятно, занимается разработкой нового внедорожника, который может прийти на замену Navigator. Не исключено, что в списке будущих электромобилей бренда появится полноразмерный SUV, который возглавит «зелёную» линейку марки. По предварительным данным, его выпуск стартует в 2026 году, а в его основу может лечь та же платформа, на которой базируется пикап Ford F-150 Lightning.
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