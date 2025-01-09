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Линейку Honda может пополнить близнец внедорожника Nissan Patrol

09.01.2025 68 0 0

На американском рынке такая новинка поборется за покупателей с Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Jeep Wagoneer и Ford Expedition.

Nissan и Honda ещё в марте прошлого года объявили о намерении заключить альянс, а в июле о желании присоединиться к нему официально сообщила Mitsubishi. В начале ноября стало известно о том, что Ниссан объявил о переходе в аварийный режим управления. Позже стало известно о том, что японской компании требуется новый «якорный» инвестор, тогда же появилась информация о том, что его роль может исполнить Хонда.

На фото: внедорожник Nissan Armada третьего поколения

Nissan, Honda и Mitsubishi (выступает в роли сателлита) подписали меморандум о взаимопонимании в конце прошлого года. Теперь появилась информация о том, к чему может привести планируемое сотрудничество. Об этом сообщает Car & Driver, первые подробности в рамках выставки CES озвучил топ-менеджер Honda Нория Кайхара.

По данным издания, представитель японской компании намекнул на то, что в линейке Honda может появиться полноразмерный внедорожник, который окажется ближайшим родственником Nissan Patrol / Armada. Отметим, актуальные автомобили, сменившие генерацию, были представлены в начале минувшей осени. Ожидается, что новинка Хонды в иерархии бренда окажется выше кроссовера Pilot (его длина – 5077 мм).

Представитель Хонды отметил, что в американской линейке марки на данный момент нет модели в сегменте полноразмерных внедорожников. Использование продуктов Nissan позволит бренду попытать свои силы в указанной нише в краткосрочной перспективе (и с наименьшими затратами).

На фото: салон внедорожника Nissan Armada третьего поколения

Предполагается, что основным рынком для этой новинки Honda окажутся Штаты. На американском рынке близнец Nissan Armada, вероятно, поборется за покупателей с Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Jeep Wagoneer и Ford Expedition. Не исключено, что у такой новинки будет премиальный родственник, выпущенный под маркой Acura, которому конкуренцию составят Lexus LX, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

В случае если Honda действительно выпустит близнеца Nissan Armada, «начинка» у них, скорее всего, будет одинаковая. Напомним, актуальный японский внедорожник оснащается битурбомотором V6 серии VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Его максимальная мощность равна 431 л.с., а крутящий момент – 700 Нм. В пару ему предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – задний или полный.

Стоит отметить, что у нового Nissan Patrol, который доступен на ближневосточном рынке, есть ещё альтернативная «начинка» попроще: речь идёт об атмосферном двигателе V6 объёмом 3,8 литра, его отдача равна 316 л.с., а максимальный крутящий момент – 386 Нм. Он тоже идёт в комплекте с 9АКП.

Конечно, даже ориентировочного ценника будущего внедорожника Honda пока нет. Вероятно, он будет близок по стоимости к актуальному Nissan Armada для американского рынка. Согласно официальному местному сайту бренда, стоимость модели стартует с отметки 56 520 долларов, что эквивалентно примерно 5,78 млн рублей по текущему курсу.

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