Livan X3 Pro: официальная премьера и цены

Китайский Livan интригует нас анонсом российского дебюта еще с прошлого лета, и вот, наконец, свершилось: живые машины показали в Москве и рассказали о планах на ближайшее будущее.

В Поднебесной долго не раскачиваются. Жил-был в одно время популярный у нас бренд Lifan, и почил – компания обанкротилась. Однако спустя менее года воскресла под именем Livan, совместное предприятие Geely Auto и Lifan Technology при участии правительственных структур Китая. Логично, что для формирования нового модельного ряда были использованы все ресурсы Geely.

Первая модель на российском рынке – Livan X3Pro – клон Geely Vision X3 образца 2017-го, продававшаяся на экспорт под именем Emgrand X3 и GX3. Эта троица в свою очередь представляет собой модификацию Geely SC5-RV (также известный как GC5), дебютировавшего еще в 2010 году. О Livan X3Pro мы уже рассказывали, но теперь появились первые впечатления, кое-какие технические подробности и цена.

Собственно, стартовая планка в 1 879 900 рублей, которую с учетом скидок можно опустить до 1 699 900 рублей, уже анонсирована на сайте. И в моменте это актуальное предложение за пока единственную доступную комплектацию. Как сообщил на пресс-конференции на чистом русском языке исполнительный директор «Ливэн Моторс Рус» господин Кун Шуай, вскоре будет предложена и версия с механической коробкой. Логично предположить, что она будет несколько доступнее показанной модификации с вариатором, однако официального подтверждения этой информации нет.

Что же нам предлагают за 1 699 900 рублей? Безальтернативный передний привод и старый добрый атмосферник 1,5 мощностью 103 л.с. и крутящим моментом 143 Нм, с заявленным расходом топлива 6,9 л. По уверению Livan, этот мотор растиражирован в Китае в количестве полутора миллиона штук и зарекомендовал себя как неприхотливый и надежный агрегат. Ни более мощной версии (на родине этот мотор выдает 113 л.с. при такой же тяге в 143 Нм), ни дизеля, ни полного привода на X3 Pro не будет. В общем-то, без всего этого можно жить. Довольны же своими машинам владельцы Lаda Xray и Mitsubishi ASX, а X3Pro в новой рыночной парадигме фактически и вторгается в эту бюджетную и весьма благодатную нишу.

Компактный четырехметровый приподнятый хетчбэк (дорожный просвет 180 мм) весьма неплохо и аккуратно собран. Места в салоне достаточно водителя и троих пассажиров, втроем сзади уже некомфортно – салон узковат. Материалы отделки простенькие (но уж точно не хуже, чем в том же ASX), и Livan постарался выжать из интерьера максимум эмоций, смело разбавляя его яркими пластиковыми вставками. Как по мне, так некоторых консервативных покупателей это может отпугнуть. Не верится и в заявленные 400 л багажника: если мерить «по-честному», то тут будет точно не больше 300 литров.

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По части оснащения все неплохо: тут и светодиодные дневные ходовые огни, и 16-дюймовые литые диски, и обогрев наружных зеркал и передних сидений, люк с электроприводом, видеорегистратор с функцией автоматической записи «тревожных» ситуаций даже в режиме парковки и доступом через приложение, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, кондиционер с функцией фильтрации бактерий, круиз-контроль с ограничителем скорости, кнопка запуска двигателя, две подушки безопасности, камера заднего вида и динамическая линейка для облегчения парковки и круиз-контроль c ограничителем скорости.

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Примечательно, что фары тут галогеновые, и Livan преподносит это как плюс. Мол, чем проще, тем дешевле, если, не дай бог, повредите. Правда, уверяют: это лучший галогеновый свет среди аналогов с диапазоном освещения в 40 м у ближнего света и 160 м у дальнего. Электроусилитель тоже преподносят как экономичное решение, поскольку «отсутствие насоса и жидкости гидроусилителя снижает затраты на техническое обслуживание». Вообще, представители компании акцентируют внимание на доступности автомобиля с точки зрения содержания. Например, намекают, что гарантия в 5 лет или 150 000 км будет покрывать не только основные узлы и агрегаты.

Заявлен для X3Pro и чуть ли не рекордно низкий в классе уровень шума в 37,5 дБ в статике на холостом ходу. Шумы и вибрации, как и высокую эффективность мотора и поведение машины на дороге, мы обязательно проверим на тест-драйве в ближайшее время, благо живые машины уже есть, и 47 дилеров по стране (до конца года сеть планируют расширить до 70-80) начали прием заказов.

Очевидно, на X3Pro новинки Livan не закончатся. Уже анонсирован дебют еще трех моделей: в августе ждем кроссовер X6Pro, в сентябре большой седан S6PRO, а в начале 2024 еще один пока не названный «SUV».