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  • Lotus готовит паркетник Type 134: он составит конкуренцию Porsche Macan

Lotus готовит паркетник Type 134: он составит конкуренцию Porsche Macan

15.05.2023 137 0 0

Кроссовер начального уровня, который пока что находится в разработке, позаимствует часть технологий у Lotus Eletre и Type 133.

На сегодняшний день британская компания Lotus Cars принадлежит китайскому холдингу Geely. В планах бренда активное развитие на европейском рынке с его строгими эконормами, так что Лотус сейчас продолжает процесс «озеленения». Спорткар Emira с заводским индексом Type 131 стал последней моделью этого бренда с двигателем внутреннего сгорания: он дебютировал летом 2021 года. Сейчас же производитель занимается разработкой только электромобилей.

На фото: Lotus Eletre

У «зелёного» семейства уже имеется первенец: в конце марта прошлого года дебютировала «батарейная» новинка Lotus, её роль исполнил кроссовер Eletre (его внутризаводской индекс – Type 132). Также в линейку войдёт полностью электрический седан, который, вероятно, получит название Envya. Пока что будущая новинка известна под обозначением Type 133. На этом производитель останавливаться не намерен: в линейке появится «розеточный» паркетник.

Индекс этой новинки в сегменте SUV – Type 134. Предполагается, что этот компактный кроссовер дебютирует в 2024 году (после «четырёхдверки» с индексом 133). В ходе интервью британскому Autocar, коммерческий директор Lotus Майк Джонстон рассказал о планах, согласно которым к 2028 году на Type 134 будет приходиться примерно 50% от общих продаж бренда за год. По расчётам компании, модель будет выпускаться ежегодным тиражом около 75 тыс. экземпляров.

Официальной информации о будущем паркетнике пока практически нет. Майк Джонстон намекнул, что в основу электромобиля ляжет одна из модернизированных версий модульной платформы EPA (Electric Premium Architecture). Длина Lotus Type 134 составит менее пяти метров. Ожидается, что он позаимствует технологии у кроссовера Eletre и грядущего седана Type 133. Не исключено, что паркетник получит батареи меньшего размера и ёмкости. Напомним, у Lotus Eletre установлен аккумулятор на 100 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 600 км (по циклу WLTP).

Предполагается, что разработчики новинки уделят немало внимания аэродинамике. Ожидается, что у паркетника с индексом Type 134 будет купеобразный кузов. По словам Майка Джонстона, новый электрический SUV будет соответствовать основной философии компании – сочетанию производительности и динамики вождения.

На фото: салон Lotus Eletre

В конкуренты Lotus Type 134 прочат грядущий электрический паркетник Porsche Macan EV. Согласно планам немецкого производителя, «зелёный» Macan дебютирует в 2024 году. По предварительным данным, «электрокросс» Porsche получит силовую установку, совокупная мощность которой составит 612 л.с., а её максимальный крутящий момент будет равен 1000 Нм.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у «старшего брата», кроссовера Lotus Eletre, двухмоторная установка (по одному электродвигателю на каждой оси), которая выдаёт совокупно более 600 л.с. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется менее 3 секунд, а его максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч.

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