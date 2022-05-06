Лучшего водителя такси России выберут в мае

Федеральный этап IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021» пройдет на территории Чеченской республики с 16 по 18 мая 2022 года.

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В финал конкурса попадут более 20 лучших водителей такси со всей страны – от Хабаровска до Краснодарского края. В мае они соберутся в городе Грозный на площадке автодрома «Крепость Грозная», чтобы выбрать лучшего представителя профессии.



Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года. К участию допускаются профессиональные водители, работающие в таксопарках, или индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям таксомоторного законодательства. Конкурс проводится с целью повышения роли и престижа профессии водителя такси, улучшения качества перевозок, пропаганды детской безопасности, а также определения лучших водителей такси и признания их заслуг.

Обладатель звания «Лучший водитель такси в России – 2021» определится по итогам проведения финальных соревнований, которые включают три этапа. Участникам предстоит ответить на вопросы по теории профессии – о требованиях транспортного законодательства и правил безопасной перевозки пассажиров, и выполнить задания по маневрированию автомобилем. В творческом задании каждый участник выйдет на сцену, чтобы представить зрителям родной регион.

Традиционно призеры федерального этапа получат крупное денежное вознаграждение, а победитель – автомобиль. Помимо соревнований организаторы подготовят для финалистов конкурса экскурсию по достопримечательностям Чеченской республики и яркую развлекательную программу.

Участие в мероприятии подтвердили Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, представители Рязанской, Пензенской, Тульской, Новгородской, Воронежской областей. Присутствовать планируют гости из Чувашии, Коми, Ингушетии, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Организаторы – Общественный Совет по развитию такси при содействии Министерства транспорта РФ, комитета ГД РФ по транспорту и строительству, ГУ МВД ГИБДД РФ Министерства и связи Чеченской республики, УГИБДД МВД Чеченской республики.

Кроме того, в программе мероприятия запланировано заседание Межрегионального круглого стола по вопросам внедрения в регионы России «Стандарта качества обслуживания населения легковым такси». Участники дискуссии обсудят, как повысить безопасность и качество обслуживания легковым такси в регионах, правила поведения при поездке, а также рассмотрят опыт Санкт-Петербурга, где документ был принят почти год назад.