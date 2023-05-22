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  • ЛУКОЙЛ показал высокоэффективные масла и технические жидкости для металлообрабатывающей отрасли

ЛУКОЙЛ показал высокоэффективные масла и технические жидкости для металлообрабатывающей отрасли

22.05.2023 76 0 0

ЛУКОЙЛ продемонстрировал комплексные решения на основе передовых специализированных продуктов для металлообрабатывающего оборудования на ключевой отраслевой международной выставке «Металлообработка-2023».

Представленные на выставке решения прежде всего ориентированы на повышение эффективности процессов металлообработки и работы оборудования. В частности, для обслуживания гидравлических систем Компания предлагает высококачественное минеральное масло линейки ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ, обладающее низкой склонностью к пенообразованию и увеличенным интервалом замены. 

Линейка масел ЛУКОЙЛ СЛАЙДО является оптимальным решением для направляющих скольжения станков, в том числе и прецизионных. Оно обеспечивает точное позиционирование инструмента во время обработки детали благодаря хорошей адгезии к поверхностям скольжения. 

Кроме того, Компания представила высокоэффективные масляные и водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости, которые обеспечивают длительный срок службы инструмента для различных видов механической обработки черных и цветных металлов и их сплавов, а также отличное качество обрабатываемой поверхности. Речь идет о таких продуктах ЛУКОЙЛ, как универсальная линейка высокоэффективных масляных смазочно-охлаждающих жидкостей INSO серии GP и SP, а также линейка полусинтетических и синтетических водосмешиваемых жидкостей FREO GP. 

Масла и смазочно-охдаждающие жидкости ЛУКОЙЛ успешно применяются на крупнейших предприятиях России в различных отраслях, создавая условия для их технологической независимости в рамках программы импортозамещения. Кроме того, комплексное использование этих продуктов, обладающих высокими эксплуатационными свойствами, позволяет повысить эффективность металлообрабатывающих предприятий, снижая производственные издержки, связанные с обслуживанием оборудования и преждевременным износом технологического инструмента.

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