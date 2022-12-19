Лукойл разработал моторное масло для китайских автомобилей

ЛУКОЙЛ разработал новую серию моторных масел для сервисного обслуживания быстро растущего сегмента автомобилей китайских брендов. Эта сублинейка смазочных материалов получила собственный индекс “CN” в названии, который упрощает ее идентификацию потребителями.

Синтетическое всесезонное моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 стало первым продуктом этой серии. Моторное масло создано на базе инновационных технологий ЛУКОЙЛ и собственных высококачественных компонентов. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и отложений, а его применение в бензиновых двигателях с прямым впрыском и турбонаддувом снижает риск преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).



Моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 успешно прошло независимые ресурсные испытания на автомобилях HAVAL F7Х с двигателями объемом 2 литра, оснащенными турбиной и системой непосредственного впрыска топлива. Полученные результаты подтвердили способность нового масла сохранять свои эксплуатационные свойства даже при пробеге в 17 000 км, что с запасом перекрывает регламентные периоды замены масла для легковых автомобилей.

Новая серия масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN – это логичное продолжение развития флагманской линейки моторных масел бренда в условиях быстро меняющегося локального автомобильного рынка. Новый продукт отвечает требованиям широкого модельного ряда автомобилей возрастом до 5 лет таких брендов, как Chery, Haval, GREAT WALL и др.

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