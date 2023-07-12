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  • ЛУКОЙЛ запустил производство фирменных моторных масел для грузовиков Scania

ЛУКОЙЛ запустил производство фирменных моторных масел для грузовиков Scania

12.07.2023 115 0 0

ЛУКОЙЛ выбран в качестве производителя моторных масел для сервисного обслуживания автомобилей Scania. Проект реализуется в рамках расширения сотрудничества с официальным представителем автомобильного бренда на территории России ООО «БВГ» — одним из ведущих отечественных поставщиков решений в области коммерческого транспорта.

Сегодня смазочные материалы ЛУКОЙЛ моторной, трансмиссионной групп, а также автохимия успешно применяются для технического обслуживания коммерческого автотранспорта Scania. Тесное и плодотворное взаимодействие брендов с середины 2022 года способствовало расширению перечня поставляемых продуктов. Так, в соответствии с достигнутыми договоренностями ЛУКОЙЛ запустил производство моторного масла, отвечающего требованиям спецификации автопроизводителя LDF-3 и с классом вязкости 10W-40.

Сотрудничество с международными автопроизводителями является приоритетным направлением для Компании. Оно способствует научно-техническому развитию и появлению современных высокоэффективных масел для коммерческого транспорта и спецтехники. Уже сегодня моторные масла линейки LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL и LUKOIL AVANTGARDE ULTRA входят в число самых востребованных моторных масел в этом сегменте рынка. Эти продукты обладают высокими эксплуатационными и защитными свойствами, обеспечивающими надежную работу техники в различных условиях​.

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