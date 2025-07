Фото: Lynk & Co, weibo.com/lynkco. Скриншоты: с видео Lynk & Co

Lynk & Co 10 EM-P готовится к старту продаж: седан предложат со стандартным полным приводом

Прием заказов на крупную четырехдверку Lynk & Co откроют в августе. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, она по умолчанию имеет полный привод. Суммарная отдача – 530 л.с.

Марка Lynk & Co провела онлайн-презентацию седана с индексом 10 EM-P. Его позиционируют в качестве отдельной новой модели, однако на деле это подзаряжаемая гибридная версия Lynk & Co Z10. Последняя четырехдверка является электрокаром, на китайский рынок она вышла осенью прошлого года. Хитом продаж «электричка» так и не стала: согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по май 2025-го в КНР реализовано лишь 2383 шт. Для сравнения, Xiaomi SU7 за тот же период разошелся тиражом 132 467 экземпляров! Также напомним, что изначально бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely и Volvo, но недавно шведы вышли из проекта.

Объявлено, что в основе гибрида Lynk & Co 10 EM-P лежит платформа CMA Evo, тогда как электрокар Z10 построен на «тележке» SEA. Как бы то ни было, колесная база у машин совпадает – 3005 мм. Внешность тоже одинаковая, разве что у гибридного седана более развитый диффузор сзади. Ну и еще для гибрида предусмотрены новые варианты окраски кузова.

Среди других особенностей дизайна – безрамочные двери с выдвижными ручками, скошенные светодиодные полоски ходовых огней (сами фары расположены ниже), единая плашка задних фонарей с «насечками» и выдвижной спойлер на крышке багажника. Длина гибрида равна 5050 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1487 мм. Электрокар Lynk & Co Z10 на 22 мм короче и на 19 мм ниже. Lynk & Co 10 EM-P положены 19- или 21-дюймовые колеса.

Внутри гибридный седан также в целом повторил электрокар. В салоне установлены аналогичные узкий приборный экран (роль приборки в основном выполняет проекционный дисплей) и гигантский планшет мультимедийной системы, на центральном тоннеле есть площадка для беспроводной зарядки. При этом у Lynk & Co 10 EM-P все же имеется и собственная фишка – поверх передней панели красуется подъемный динамик, в котором спрятаны дефлекторы обдува.

Гибриду также обещаны подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, встроенный в центральный тоннель отсек с функциями подогрева и охлаждения, откидной столик (крепится к спинке переднего кресла). А еще уже в базе у Lynk & Co 10 EM-P есть продвинутый автопилот с лидаром.

Если электрическая четырехдверка в большинстве комплектаций имеет задний привод, то гибрид по умолчанию полноприводный. В состав установки EM-P входят бензиновый турбомотор 1.5 (163 л.с.) и пара электродвигателей. Суммарная отдача системы – 530 л.с. и 755 Нм. «Простые» версии предложат с батареей емкостью 18,4 кВт*ч, у более дорогих вариантов аккумулятор на 38,2 кВт*ч. Запас хода в электрическом режиме – 120 и 240 км по циклу CLTC. С места до «сотни» гибридный седан разгоняется за 5,1 секунды.

Заказы на Lynk & Co 10 EM-P начнут принимать в августе. Цены еще не объявлены, но, скорее всего, гибрид окажется дешевле электрокара у Lynk & Co Z10, который сегодня обойдется минимум в 186 800 юаней (около 2,05 млн рублей по актуальному курсу).