Mahindra Scorpio, который так и не смог закрепиться в РФ: новый внедорожник сняли на видео

Индийская компания готовится к премьере вездехода второго поколения. Ожидается, что Scorpio не только преобразится внешне, но и обзаведется новым оборудованием. Моторную гамму модель, скорее всего, разделит со свежим Thar.

Рамный внедорожник Scorpio в линейке Махиндры появился в 2002 году, с тех пор он пережил четыре модернизации (последняя была в 2017-м). А в 2005-м модель пытались продавать и в нашей стране: для российского рынка ее переименовали в Marshal, сборку наладили на ГАЗе. Однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом индийский вездеход у нас не пользовался. На родине Scorpio в последнее время тоже теряет покупателей, хотя он по-прежнему входит в ТОП-25 самых популярных автомобилей страны: например, в январе 2021-го модель заняла 24-е место с результатом в 4083 экземпляра (-23%). Между тем у внедорожника есть шанс улучшить свое положение, ведь в этом году он наконец-то перейдет во второе поколение – видео с новым Scorpio выложили на YouTube-канале Power Stroke PS.

Скриншоты видео с новым Mahindra Scorpio 1 / 5 Скриншоты видео с новым Mahindra Scorpio 2 / 5 Скриншоты видео с новым Mahindra Scorpio 3 / 5 Скриншоты видео с новым Mahindra Scorpio 4 / 5 Скриншоты видео с новым Mahindra Scorpio 5 / 5

Вообще тестовые прототипы на индийских дорогах ловили еще в 2019-м, а премьеру ждали в прошлом году. Но, видимо, из-за пандемии дебют пришлось отложить. От маскировки «второй» Scorpio пока не избавился, зато у машины в ролике серийные кузов и оптика. Внедорожник выглядит солиднее предшественника за счет вытянувшихся фар и увеличившейся в размерах радиаторной решетки с вертикальными клиньями, также модель лишилась торчащей спереди антенны – вместо нее сзади установили плавник. Как и у вездехода первой генерации, у нового Scorpio распашная багажная дверь.

Внутри, вероятно, установили современную мультимедийную систему с крупным тачскрином (у актуального Scorpio – 7-дюймовый дисплей). Также местные профильные СМИ надеются на то, что в список оборудования войдут цифровая «приборка», люк, круиз-контроль, климат-контроль и несколько подушек безопасности. Предполагается, что Mahindra Scorpio будет доступен с семи- или восьмиместным салоном.

По неофициальным данным, рамная конструкция сохранилась. Как и прежде, простые версии, имеют задний привод, дорогие варианты – полноприводные (у нынешней модели – жестко подключаемый полный привод и понижающая передача в раздаточной коробке). Индийцы пишут, что моторную гамму Scorpio разделил с другим вездеходом Mahindra – Thar второй генерации. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» mStallion 2.0 и турбодизеле mHawk 2.2, но при этом мощность могли изменить. На Thar бензиновый мотор выдает 152 л.с., дизель – 132 л.с. Scorpio прочат шестиступенчатые «механику» и «автомат».



Актуальный Mahindra Scorpio 1 / 5 Актуальный Mahindra Scorpio 2 / 5 Актуальный Mahindra Scorpio 3 / 5 Актуальный Mahindra Scorpio 4 / 5 Актуальный Mahindra Scorpio 5 / 5

Внедорожник первого поколения сегодня доступен с турбодизелем mHawk 2.2 с отдачей в 120 или 139 л.с., менее мощная версия мотора комплектуется 5МКП, вторая – 6МКП. За прежний Mahindra Scorpio сегодня просят минимум 1 167 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 176 000 рублей по текущему курсу. В Россию индийский вездеход возвращаться не собирается.

