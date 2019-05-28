Не снискавший успеха в РФ рамный внедорожник Mahindra со сменой поколений станет мощнее

Индийская компания готовит к премьере модель Scorpio следующего поколения. Внедорожник сохранит раму, при этом он окажется крупнее и мощнее предшественника.

Mahindra Scorpio дебютировал в Индии в 2002 году, с тех пор модель пережила четыре модернизации (последнее обновление провели в 2017-м). Кстати, в 2005-м внедорожник пытались продавать и в нашей стране – сборку наладили на ГАЗе, для российского рынка автомобиль переименовали в Marshal. Однако проект закрыли, выпустив лишь небольшую партию, — спросом «маршалы» у нас не пользовались. На родине, напротив, Scorpio довольно популярен: в 2018-м реализовано 49 063 единицы, что лишь на 6% меньше, чем годом ранее. А в следующем году в Индии стартует внедорожник нового поколения, снимки с испытаний модели распространили местные издания ZigWheels и Vikatan.

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У модели по-прежнему брутальный дизайн, но передняя часть выглядит гармоничнее. Также, судя по кадрам, новый Scorpio крупнее предшественника. У актуального внедорожника длина равна 4456 мм, колесная база – 2680 мм.

Scorpio сохранил раму, но единого мнения насчет нее пока нет: некоторые индийские профильные медиа считают, что она новая, другие говорят о модернизации нынешней (что именно изменилось – неизвестно). У прежнего внедорожника – передняя двухрычажная подвеска и неразрезной задний мост, в «базе» — задний привод, топ-версия имеет жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке.

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Двигатель же, как ожидается, будет новым: на смену турбодизелям m2DICR 2.5 (75 л.с., 200 Нм) и mHawk 2.2 в (120 л.с. и 280 Нм или 140 л.с. и 320 Нм) придет дизельный мотор объемом 2,0 литра с отдачей примерно в 160 л.с. Новый движок якобы будет сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Актуальный Scorpio доступен с 5МКП или 6МКП (шестиступенчатая коробка положена только 140-сильной версии).

Мировая премьера внедорожника нового поколения может пройти в рамках индийского автосалона Auto Expo, который откроется в начале 2020 года. Модель, очевидно, станет дороже. Цена нынешнего Mahindra Scorpio стартует с отметки примерно в миллион рупий – это около 926 000 рублей по текущему курсу.

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Возвращать Scorpio на российский рынок компания Mahindra не собирается. Между тем летом прошлого года стало известно о том, что завод «Юнисон» в соседней Беларуси рассматривает возможность организации сборки пикапа, созданного на базе актуального внедорожника Махиндры. Предполагалось, что грузовик будут поставлять и в Россию. Однако с тех пор никаких новых данных о проекте не поступало. Напомним, «Юнисон» сегодня выпускает кроссовер Zotye T600 и его разновидность Coupa – эти машины поставляют в РФ.