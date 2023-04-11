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Major открыл первый дилерский центр BAIC в России

11.04.2023 294 1 0

6 апреля состоялось открытие первого в России дилерского центра китайского автомобильного бренда BAIC — BAIC MAJOR. Гостям мероприятия были представлены три новые модели – седан U5 Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ 40. В ходе пресс-конференции, посвященной событию, спикеры обсудили перспективы марки на отечественном авторынке, поделились планами и географией продаж автомобилей бренда в России, обсудили в целом востребованность китайского автопрома среди российских автомобилистов.

По оценкам представителей BAIC, даже при условии возвращения на российский рынок европейских, американских, японских и корейских марок, у китайских брендов есть достаточно широкие перспективы для дальнейшего развития в РФ. Подтверждают данный тезис и в автомобильном холдинге MAJOR — согласно прогнозам аналитиков компании, доля китайских брендов на отечественном авторынке продолжит расти и в ближайшее время сможет достигнуть 40%.

BAIC — одна из крупнейших государственных автомобильных групп в Китае. В 2022 году годовой объем производства и продаж компании составил 1,45 млн автомобилей, операционный доход компании вырос в прошлом году на 4,7% и достиг 450,7 млрд юаней. Продуктовая линейка бренда включает седаны, внедорожники, кроссоверы, коммерческие автомобили и т.д. Помимо бензиновых автомобилей, BAIC также является первой компанией в Китае, получившей право производить электромобили, BAIC создал совместное предприятие по производству автомобилей с Magna — одним из крупнейших мировых производителей автозапчастей, в основном для производства высококлассных электрических моделей. По оценкам MAJOR, объем продаж электромобилей в России на данный момент составляет 1% от общего числа приобретенных авто, однако в ближайшее время доля электрокаров в российском автопарке будет стремиться к 2-3%.

На первом этапе в России стартуют продажи седана BAIC U5 PLUS и кроссовера X35, в дальнейшем покупателям станут доступны еще две модели кроссоверов: X55 и X7, две модели внедорожников: BJ40 Plus и BJ60, а также электромобили. Общий запланированный объем производства до конца года составит около 30 тыс. авто, всего в России в этом году будет представлено семь моделей BAIC.

Производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией автокомпонентов.

дилер Китай бизнес

 

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1 комментарий
11.04.2023 16:29
Papirus

Ну вот, на Новорижском шоссе появилась свалка чермета…

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