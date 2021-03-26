Маленький бюджетный кроссовер Hyundai снова попался шпионам: теперь две версии разом

Новый паркетник Hyundai отличился не только размерами, но и дизайном. Премьеру модель, скорее всего, справит в этом году, она, как ожидается, будет открывать SUV-линейку корейской марки.

Впервые субкомпактный кросс Hyundai застукали минувшей осенью, затем в Сеть выложили видео с новинкой. И вот свежая порция шпионских кадров: как и предыдущие, они были сделаны в Корее, эти снимки опубликованы на местном сайте Naver в группе Carstory. Сама марка модель еще не анонсировала, так что пока известен только заводской индекс – AX1.

В объектив угодили сразу три замаскированных автомобиля: два разных варианта исполнения AX1 и Creta новой генерации. Но «вторая» Крета уже давно рассекречена, Хёндэ постепенно расширяет ее ареал обитания. Ну а на фото, видимо, версия для страны, где продажи еще не стартовали, и у такого SUV могут оказаться свои особенности. Впрочем, вряд ли это кросс для России, ведь местное подразделение марки не раз заявляло о том, что у нашего SUV дизайн будет уникальным, а пойманная машина в целом сохранила черты паркетника, представленного на остальных рынках. В общем, оставим Крету в покое и переключимся на младший кросс.

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Судя по всему, Hyundai готовит к премьере новый кроссовер «начального уровня», то есть модель окажется на ступеньку ниже Venue (он же заглавном фото), который пока еще носит титул самого дешевого SUV марки. Считается, что новинка адресована небогатым азиатским рынкам вроде Индии и Индонезии, в Корее же ее просто тестируют. Но есть и другая версия – мол, кросс будут продавать и на родине Хёндэ.



У AX1 квадратный кузов, причем ручки задних дверей сделали вертикальными и подняли выше. Также паркетник получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены светодиодные полоски ходовых огней, под ними – основные блоки фар. Тот кросс, что слева, это, скорее всего, топовое исполнение, у него оригинальные колеса и серебристая радиаторная решетка, есть рейлинги на крыше, плюс в корпуса зеркал интегрированы поворотники. Второй вариант отличился наличием довольно крупного отверстия спереди, но его назначение пока непонятно.

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Новый паркетник явно меньше не только Креты, но и упомянутого Hyundai Venue. Длина последнего в индийской спецификации составляет 3995 мм, колесная база – 2500 мм. Габариты глобального Venue – 4040 и 2520 мм соответственно.



К слову, индийцы уделяют AX1 особое внимание, ведь в этой стране любят маленькие и недорогие машины. Так, некоторые местные СМИ полагают, что в гамму их версии могут войти бензиновые «атмосферники» 1.0 и 1.2. Корейские профильные медиа тоже пишут о литровом двигателе, кроме того, они еще прочат паркетнику турбоверсию мотора 1.0. А вот привод наверняка только передний.

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Новый паркетник Hyundai должны представить до конца текущего года. До Европы он точно не доберется, ведь там SUV-линейку марки открывает другая модель – только-только дебютировавший Bayon, он сделан из хэтча i20. В Россию AX1 тоже вряд ли привезут – слишком маленький.

