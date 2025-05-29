«MarketAuto – 2025»: первый форум по маркетингу в автобизнесе

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и будет состоять из пяти сессий. Первая из них посвящена брендам и трендам как в автомобильном бизнесе в целом, так и в веб-дизайне. Кроме того, в других блоках программы эксперты обсудят маркетинг сервиса и CRM-системы для автобизнеса.
В рамках конференции пройдет конкурс кейсов «WOW-Маркет», где работы участников будут оценивать директора по маркетингу ведущих автомобильных брендов, а также эксперты индустрии и медиа.
Побороться за звание лучшего в своей области можно будет в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация».
Форум «MarketAuto – 2025» будет полезен и интересен в первую очередь представителям B2B-автобизнеса: собственникам и топ-менеджерам компаний, маркетологам и коммерческим директорам, руководителям сервисных центров, digital-специалистам, логистам. И, конечно, «АВТОСТАТ» ждет всех, кто в той или иной степени связан с маркетингом.
«MarketAuto – 2025» пройдет 18 июня в Москве на территории LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26).
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