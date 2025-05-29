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«MarketAuto – 2025»: первый форум по маркетингу в автобизнесе

29.05.2025 19 0 0

Первый в истории форум «MarketAuto – 2025», посвященный маркетингу в автобизнесе состоится 18 июня в Москве. Организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», для которого не впервой собирать вместе представителей самых разных направлений автомобильной отрасли, заряжая свои мероприятия полезными фактами, трендами, кейсами, продуктивным нетворкингом и позитивом. 

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и будет состоять из пяти сессий. Первая из них посвящена брендам и трендам как в автомобильном бизнесе в целом, так и в веб-дизайне. Кроме того, в других блоках программы эксперты обсудят маркетинг сервиса и CRM-системы для автобизнеса.  

В рамках конференции пройдет конкурс кейсов «WOW-Маркет», где работы участников будут оценивать директора по маркетингу ведущих автомобильных брендов, а также эксперты индустрии и медиа. 

Побороться за звание лучшего в своей области можно будет в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация».

Форум «MarketAuto – 2025» будет полезен и интересен в первую очередь представителям B2B-автобизнеса: собственникам и топ-менеджерам компаний, маркетологам и коммерческим директорам, руководителям сервисных центров, digital-специалистам, логистам. И, конечно, «АВТОСТАТ» ждет всех, кто в той или иной степени связан с маркетингом. 

«MarketAuto – 2025» пройдет 18 июня в Москве на территории LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26). 

Партнёрский материал

авторынок авто и общество бизнес
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