«MarketAuto – 2025»: первый форум по маркетингу в автобизнесе

Первый в истории форум «MarketAuto – 2025», посвященный маркетингу в автобизнесе состоится 18 июня в Москве. Организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», для которого не впервой собирать вместе представителей самых разных направлений автомобильной отрасли, заряжая свои мероприятия полезными фактами, трендами, кейсами, продуктивным нетворкингом и позитивом.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и будет состоять из пяти сессий. Первая из них посвящена брендам и трендам как в автомобильном бизнесе в целом, так и в веб-дизайне. Кроме того, в других блоках программы эксперты обсудят маркетинг сервиса и CRM-системы для автобизнеса.

В рамках конференции пройдет конкурс кейсов «WOW-Маркет», где работы участников будут оценивать директора по маркетингу ведущих автомобильных брендов, а также эксперты индустрии и медиа.

Побороться за звание лучшего в своей области можно будет в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация».

Форум «MarketAuto – 2025» будет полезен и интересен в первую очередь представителям B2B-автобизнеса: собственникам и топ-менеджерам компаний, маркетологам и коммерческим директорам, руководителям сервисных центров, digital-специалистам, логистам. И, конечно, «АВТОСТАТ» ждет всех, кто в той или иной степени связан с маркетингом.

«MarketAuto – 2025» пройдет 18 июня в Москве на территории LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26).

Партнёрский материал