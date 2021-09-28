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  • Маршрут от Москвы до Казани: продолжается подготовка к строительству мостов

Маршрут от Москвы до Казани: продолжается подготовка к строительству мостов

28.09.2021 82 0 0

В скором времени подрядчики приступят к возведению вантового моста, который соединит берега Оки, расположенные во Владимирской и Нижегородской областях.

 

Платные трассы в РФ находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». На сегодняшний день такой автодороги, которая шла бы от Москвы до Казани, нет. Автомобилисты, которым требуется проехать между двумя столицами, сейчас используют федеральную дорогу М-7 «Волга» (она проходит до Уфы): с водителей не требуют денег за проезд по ней.

Однако маршрут этой дороги весьма востребован, поэтому на пути нередко бывают заторы. Чтобы разгрузить «Волгу», было принято решение построить платный дублёр: несколько лет назад началось активное обсуждение возведения скоростной автомагистрали М-12. Кстати, у будущей трассы пока нет официального названия, его присвоят позже, ближе к официальному открытию.

Как мы сообщали ранее, изначальный маршрут платной трассы М-12 должен был пройти в том числе через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Правда, позже в этот план были внесены изменения: так, трассу сначала решили продлить сначала до Екатеринбурга, а после – до Тюмени и Челябинска.

Как рассказали в Автодоре, на участках трассы М-12, которые пройдут от Москвы до Казани, в общей сложности будет построено около 330 искусственных сооружений. Сейчас на реке Оке завершается возведение технологического моста, который позволит начать работы по строительству одного из трёх внеклассных мостов в рамках проекта М-12, также это единственный вантовый мост.

В госкомпании пояснили, что совокупная протяжённость этого мостового перехода составит 1,3 километра, в центральном пролёте окажется 254 метра, а стоять весь мост будет на 17 опорах. Он соединит берега Оки, расположенные во Владимирской и Нижегородской областях. По завершению работ мост станет частью четвёртого этапа скоростной трассы М-12.

Протяжённость этого этапа скоростной трассы составит более 120 км. Здесь будет в общей сложности возведено 11 мостов, которые пройдут через различные реки и овраги. Сейчас подрядчики уже построили временный мост через реку Велетьму и организовали понтонную переправу через реку Тешу: они будут использоваться для проезда самосвалов и дорожной спецтехники, которая задействована в подготовке территории к строительным работам.

В Автодоре пояснили, что строители приступят к возведению основных искусственных сооружений – мостов, путепроводов и пешеходных переходов – как только будет получено соответствующее разрешение Главгосэкспертизы на проведение строительно-монтажных работ.

Напомним, госкомпания планирует сдать скоростную автодорогу в эксплуатацию в полном объёме в конце 2023 года. При этом первый участок будет открыт для движения уже в следующем году. Как стало известно ранее, им станет обход Орехово-Зуево; он пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108.

Россия авто и общество дороги

 

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