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  • Maserati готовится к презентации Grecale: кроссовер покажут в ноябре

Maserati готовится к презентации Grecale: кроссовер покажут в ноябре

06.08.2021 34 0 0

Новому «итальянцу» придётся побороться за покупателей с Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

 

Продажи автомобилей бренда Maserati на старосветском рынке падают в течение последних нескольких лет. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры итальянского бренда реализовали в Европе 3435 машин, что почти на 40% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году ситуация начала исправляться: за первое полугодие клиенты купили 2039 экземпляров (на 50,5% больше, чем в январе-июне прошлого года).

Компания Maserati входит в состав относительно недавно образованного автогиганта Stellantis. В начале осени прошлого года она поделилась планами на будущее: речь тогда шла в том числе и о разработке нового кроссовера, который в модельной иерархии займёт место на ступеньку ниже Levante. Тогда же было официально подтверждено наименование новинки – Grecale. Имя будущая новинка Maserati получила в честь грегаля – это название сильного холодного северо-восточного ветра Средиземного моря.

Раньше сообщалось, что премьера новинки пройдёт до конца текущего года, теперь итальянская компания обозначила более точный срок, хотя точную дату пока так и не назвала. Известно, что паркетник Maserati Grecale дебютирует в ноябре текущего года.

Компания анонсировала разработку новой модели с помощью тизера. Судя по нему, у Grecale будет длинный капот, покатая линия крыши со спойлером над багажной дверью и короткие свесы. Позже появились подтверждающие первые предположения «смазанные» фотографии замаскированного прототипа Grecale, который проходит дорожные тесты. А в конце весны этого года на официальном пресс-сайте бренда были опубликованы новые, более чёткие снимки паркетника: хотя в кадре по-прежнему остаётся пока лишь прототип Grecale, тщательно скрытый маскировочной плёнкой.

Отметим, в отличие от «старшего брата» – кроссовера Levante – у нового паркетника будут двери с рамками стёкол, установленные заподлицо дверные ручки, а в нижней части переднего бампера появятся несколько интегрированных воздухозаборников. При этом у Grecale будет фирменная радиаторная решётка, а также «раскосая» головная оптика округлой формы (что даже непривычно, ведь сейчас производители чаще стремятся сделать фары более узкими).

Известно, что в основе новинки лежит платформа Georgio, на которой базируются «родственные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio (кстати, этот итальянский бренд тоже принадлежит автогиганту Stellantis). Официальной информации о «начинке» Grecale пока нет. По предварительным данным, базовая версия паркетника получит 2,0-литровый мотор в двух вариантах форсировки 330 и 350 л.с. (в составе мягкогибридной силовой установки). Ожидается, что «богатым» версиям будет положен 3,0-литровый битурбомотор V6 от Maserati MC20. Напомним, у спорткара его отдача равна 630 л.с., максимальный крутящий момент – 730 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» DCT с двумя сцеплениями.

Компания Maserati наладит производство Grecale на том же заводе в Кассино, где сейчас с конвейера сходят автомобили бренда Alfa Romeo. Предполагается, что выпуск стартует до конца этого года. Вероятно, до европейских дилеров машины доберутся уже в следующем году. Ценника, даже ориентировочного, пока нет. Ожидается, что новинке придётся побороться за покупателей с Porsche Macan (стартовая цена в России – 5 390 000 рублей), BMW X3 (от 4 340 000 рублей) и Mercedes-Benz GLC (от 3 990 000 рублей).

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