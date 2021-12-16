Mazda обновила «двухдверку» MX-5 и добавила ей новую лёгкую версию

Японская компания наладила производство Mazda MX-5 (на других рынках – Roadster или Miata) ещё в 1989 году. За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение, выпуск «двухдверки» актуальной четвёртой генерации начался в 2015-ом. Одним из главных рынков для модели остаются Штаты. По итогам «ковидного» прошлого года американские дилеры продали 8807 единиц, что на 13,6% больше, чем годом ранее. В текущем году результаты продолжают расти: за первые 11 месяцев клиенты купили 10 336 экземпляров, что на 27,4% больше, чем годом ранее.



Пока что никакой новой информации о возможной разработке нового поколения «двухдверки» нет. Компания решила обновить автомобиль до 2022 модельного года, при этом список изменений довольно скромный. Так, модель получила несколько новых вариантов окраса кузова и мягкой крыши, а салон наделили другими отделочными материалами.



Кроме того, для всех версий Mazda MX-5 2022 модельного года обязательной стала электронная система Kinematic Posture Control (KPC). Она использует подтормаживание в нужный момент внутреннего заднего колеса, чтобы уменьшать крены в поворотах. Процесс происходит автоматически: разница в скорости вращения левого и правого колёс вычисляется электроникой, также система учитывает скорость движения, чтобы выбрать требуемую степень подтормаживания определённого колеса. Получается, что при любых скоростных поворотах кузов машины будто бы прижимается к дороге.



Ещё Mazda решила расширить гамму своей «двухдверки», предназначенной для японского рынка, новой версией: Roadster 990S назвали самым лёгким вариантом модели. Такому автомобилю перенастроили блок управления двигателя, подвеску и рулевое управление. Также версию снабдили коваными алюминиевыми «катками» диаметром 16 дюймов (только это в итоге позволило сделать родстер легче на 3,2 кг), тормозами Brembo с увеличенными дисками и четырёхпоршневыми передними суппортами. В итоге снаряжённая масса такого родстера оказалась равна около 985-986 кг: точный показатель в компании не раскрыли, а в паспортных данных его округлили до 990 кг (любопытно, что, судя по документам, такая ж снаряженная масса и у базовой версии Roadster S).



1 / 2 2 / 2

Двигатель у новой версии 990S стандартный – это «атмосферник» Skyactiv-G объёмом 1,5 литра, отдача которого составляет 132 л.с. (максимальный крутящий момент – 152 Нм). Он работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Отметим, у других вариантов родстера в гамме есть и версии, идущие в комплекте с шестиступенчатым «автоматом».



1 / 2 2 / 2

Автомобили 2022 модельного года появятся на домашнем рынке в середине следующего месяца. Позже обновлённая Mazda MX-5 доберётся и до других рынков. Цена новинки 990S в Японии уже известна, она стартует с отметки 2 893 000 иен (эквивалентно примерно 1,88 млн рублей по текущему курсу). Стоимость топового исполнения равна не менее 3 922 600 иен (около 2,55 млн рублей).

