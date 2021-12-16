Новинки ×
  • Mazda обновила «двухдверку» MX-5 и добавила ей новую лёгкую версию

Mazda обновила «двухдверку» MX-5 и добавила ей новую лёгкую версию

16.12.2021 89 0 0

Вариант 990S назвали самым лёгким в гамме родстера. Цена новинки на домашнем рынке уже известна, она стартует с отметки 2 893 000 иен.

 

Японская компания наладила производство Mazda MX-5 (на других рынках – Roadster или Miata) ещё в 1989 году. За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение, выпуск «двухдверки» актуальной четвёртой генерации начался в 2015-ом. Одним из главных рынков для модели остаются Штаты. По итогам «ковидного» прошлого года американские дилеры продали 8807 единиц, что на 13,6% больше, чем годом ранее. В текущем году результаты продолжают расти: за первые 11 месяцев клиенты купили 10 336 экземпляров, что на 27,4% больше, чем годом ранее.

Пока что никакой новой информации о возможной разработке нового поколения «двухдверки» нет. Компания решила обновить автомобиль до 2022 модельного года, при этом список изменений довольно скромный. Так, модель получила несколько новых вариантов окраса кузова и мягкой крыши, а салон наделили другими отделочными материалами.

Кроме того, для всех версий Mazda MX-5 2022 модельного года обязательной стала электронная система Kinematic Posture Control (KPC). Она использует подтормаживание в нужный момент внутреннего заднего колеса, чтобы уменьшать крены в поворотах. Процесс происходит автоматически: разница в скорости вращения левого и правого колёс вычисляется электроникой, также система учитывает скорость движения, чтобы выбрать требуемую степень подтормаживания определённого колеса. Получается, что при любых скоростных поворотах кузов машины будто бы прижимается к дороге.

Ещё Mazda решила расширить гамму своей «двухдверки», предназначенной для японского рынка, новой версией: Roadster 990S назвали самым лёгким вариантом модели. Такому автомобилю перенастроили блок управления двигателя, подвеску и рулевое управление. Также версию снабдили коваными алюминиевыми «катками» диаметром 16 дюймов (только это в итоге позволило сделать родстер легче на 3,2 кг), тормозами Brembo с увеличенными дисками и четырёхпоршневыми передними суппортами. В итоге снаряжённая масса такого родстера оказалась равна около 985-986 кг: точный показатель в компании не раскрыли, а в паспортных данных его округлили до 990 кг (любопытно, что, судя по документам, такая ж снаряженная масса и у базовой версии Roadster S).

1 / 2
2 / 2

Двигатель у новой версии 990S стандартный – это «атмосферник» Skyactiv-G объёмом 1,5 литра, отдача которого составляет 132 л.с. (максимальный крутящий момент – 152 Нм). Он работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Отметим, у других вариантов родстера в гамме есть и версии, идущие в комплекте с шестиступенчатым «автоматом».

1 / 2
2 / 2

Автомобили 2022 модельного года появятся на домашнем рынке в середине следующего месяца. Позже обновлённая Mazda MX-5 доберётся и до других рынков. Цена новинки 990S в Японии уже известна, она стартует с отметки 2 893 000 иен (эквивалентно примерно 1,88 млн рублей по текущему курсу). Стоимость топового исполнения равна не менее 3 922 600 иен (около 2,55 млн рублей).

родстер авторынок новинки Mazda Mazda MX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Тонированный приемник, противоугонный болт и зеркало с часами: необычные советские аксессуары Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать кото... 513 1 0 16.12.2021
Статьи / Технологии Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество 238 0 1 16.12.2021
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов Пассаты поколений В6 и В7 – это последние, которые оказались в России сравнительно массовыми. Дальше эта модель стала слишком дорогой для типичного клиента Фольксвагена и слишком «неродовито... 3304 10 1 15.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18430 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17263 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16255 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings