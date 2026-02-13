Новинки ×

Mazda обновила Scrum Truck по лекалам близнецов от Nissan и Suzuki

Опубликовано 13.02.2026 34 0 0
Mazda обновила Scrum Truck по лекалам близнецов от Nissan и Suzuki

Посвежевший лёгкий коммерческий автомобиль уже появился у дилеров в Японии, стартовая цена – 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу).

Грузовичок, сейчас продаваемый под названием Mazda Scrum Truck, изначально, летом 1989 года, дебютировал под именем Autozam Scrum. Актуальная версия этой коммерческой модели появилась в 2013-м, её ближайшими родственниками являются Nissan Clipper и Suzuki Carry, которые недавно пережили обновление. Теперь по тем же узнаваемым шаблонам освежили и Mazda Scrum Truck.

На фото: обновлённый грузовичок Mazda Scrum Truck

Изменения во внешности отразились на передней части лёгкого коммерческого автомобиля. Теперь головная оптика у Mazda Scrum Truck имеет более узкую и приближенную к прямоугольной форму. Горизонтально вытянутые фары соединены друг с другом планкой, которая окрашена в цвет кузова, по центру у неё расположен логотип японской марки. В свою очередь скромная радиаторная решётка и довольно крупный воздухозаборник выполнены в чёрном цвете.

Scrum Truck по-прежнему доступен только в варианте с одноместной кабиной и стандартной крышей. В списке обновок внешности грузовичка с бортовой платформой числится дополнительный цвет кузова – серый Moss Gray Metallic, который ранее был доступен только Mazda Scrum Van Buster.

Посвежевшей модели достался слегка пересмотренный салон с пластиковой передней панелью с физическими кнопками, экранчиком в щитке приборов и парой квадратных подстаканников по бокам. Для исполнения Scrum Truck KX предусмотрены хромированные дефлекторы вентиляции и опционально доступный небольшой мультимедийный дисплей.

В список стандартного оборудования Mazda Scrum Truck теперь входят: система торможения с функциями предотвращения столкновений, обнаружения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других транспортных средств, а также передние и задние датчики парковки, усовершенствованные функции предотвращения выезда с полосы движения и распознавания дорожных знаков.

На фото: салон обновлённого Mazda Scrum Truck

«Начинка» у маленького грузовичка такая же, как у актуальных близнецов: речь идёт о 50-сильном трёхцилиндровом двигателе объёмом 658 куб.см., его максимальный крутящий момент равен 59 Нм. В пару предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач или четырёхступенчатый автомат. Привод у модели может быть либо задним, либо полным. Грузоподъёмность Mazda Scrum Truck составляет 350 кг.

Цены посвежевшей коммерческой модели Mazda на домашнем рынке, в Японии, уже известны. За стартовую версию Mazda Scrum Truck просят 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта этого грузовичка обойдётся в 1 634 600 иен (около 823 тыс. рублей).

грузовик Япония коммерческий транспорт новинки Mazda Nissan Suzuki
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Технологии Сервисные услуги для предприятия от производителей масел: что говорит опыт работы Лукойл Отечественные нефтяные компании обладают ресурсами, чтобы самостоятельно добывать, перерабатывать, разрабатывать рецептуры и производить качественные смазочные материалы. Однако они пошли да... 52 0 0 Опубликовано 12.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если замёрзла омывайка в бачке Зимой водитель может смириться со снегом, пробками и коротким световым днём. Но когда вдруг перестаёт работать стеклоомыватель, начинается настоящее испытание. Грязь летит на стекло, дворник... 1357 7 0 Опубликовано 11.02.2026
Статьи / Двигатели Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не стали популярными Преимущества дизельных двигателей хорошо известны: тяговитость, экономичность, высокий крутящий момент на низких оборотах и многое другое. Однако моторы, работающие на тяжёлом топливе и объё... 11078 7 0 Опубликовано 11.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76687 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46777 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19347 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
35 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
7 Дорого, тяжело и никому не нужно: почему малообъёмные дизели так и не...
7 Что делать, если замёрзла омывайка в бачке
Новые комментарии
Change privacy settings