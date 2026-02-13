Mazda обновила Scrum Truck по лекалам близнецов от Nissan и Suzuki

Посвежевший лёгкий коммерческий автомобиль уже появился у дилеров в Японии, стартовая цена – 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу).

Грузовичок, сейчас продаваемый под названием Mazda Scrum Truck, изначально, летом 1989 года, дебютировал под именем Autozam Scrum. Актуальная версия этой коммерческой модели появилась в 2013-м, её ближайшими родственниками являются Nissan Clipper и Suzuki Carry, которые недавно пережили обновление. Теперь по тем же узнаваемым шаблонам освежили и Mazda Scrum Truck.

На фото: обновлённый грузовичок Mazda Scrum Truck

Изменения во внешности отразились на передней части лёгкого коммерческого автомобиля. Теперь головная оптика у Mazda Scrum Truck имеет более узкую и приближенную к прямоугольной форму. Горизонтально вытянутые фары соединены друг с другом планкой, которая окрашена в цвет кузова, по центру у неё расположен логотип японской марки. В свою очередь скромная радиаторная решётка и довольно крупный воздухозаборник выполнены в чёрном цвете.

Scrum Truck по-прежнему доступен только в варианте с одноместной кабиной и стандартной крышей. В списке обновок внешности грузовичка с бортовой платформой числится дополнительный цвет кузова – серый Moss Gray Metallic, который ранее был доступен только Mazda Scrum Van Buster.

Посвежевшей модели достался слегка пересмотренный салон с пластиковой передней панелью с физическими кнопками, экранчиком в щитке приборов и парой квадратных подстаканников по бокам. Для исполнения Scrum Truck KX предусмотрены хромированные дефлекторы вентиляции и опционально доступный небольшой мультимедийный дисплей.

В список стандартного оборудования Mazda Scrum Truck теперь входят: система торможения с функциями предотвращения столкновений, обнаружения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и других транспортных средств, а также передние и задние датчики парковки, усовершенствованные функции предотвращения выезда с полосы движения и распознавания дорожных знаков.

На фото: салон обновлённого Mazda Scrum Truck

«Начинка» у маленького грузовичка такая же, как у актуальных близнецов: речь идёт о 50-сильном трёхцилиндровом двигателе объёмом 658 куб.см., его максимальный крутящий момент равен 59 Нм. В пару предлагается пятиступенчатая механическая коробка передач или четырёхступенчатый автомат. Привод у модели может быть либо задним, либо полным. Грузоподъёмность Mazda Scrum Truck составляет 350 кг.

Цены посвежевшей коммерческой модели Mazda на домашнем рынке, в Японии, уже известны. За стартовую версию Mazda Scrum Truck просят 1 227 600 иен (эквивалентно примерно 617,5 тыс. рублей по текущему курсу), а покупка топового варианта этого грузовичка обойдётся в 1 634 600 иен (около 823 тыс. рублей).