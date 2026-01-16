Nissan обновил грузовичок Clipper Truck: подправленное «лицо» и более современный салон

Продажи посвежевшего автомобиля с прежней техникой на японском рынке начнутся 23 января 2026 года. Цены уже известны.

Актуальный Nissan Clipper появился в 2013 году, он представлен в двух модификациях – NT100 Clipper (компактный грузовичок с бортовой платформой) и NV100 Clipper (компактвэн). Первый вариант в Японии продаётся под названием Nissan Clipper Truck. И теперь производитель рассказал о том, какие изменения получила эта модель в ходе обновления.

На фото: обновлённый Nissan Clipper Truck

Посвежевший Clipper Truck получил иначе оформленную переднюю часть: его внешность теперь такая же, как у близнеца – Suzuki Carry, модернизированная версия которого была представлена в ноябре 2025 года. Головная оптика получила более узкую и приближенную к прямоугольной форму. При этом фары вытянуты в горизонтальном направлении, планка между ними окрашена в цвет кузова, а по центру находится логотип Nissan.

Под блоком с головной оптикой (теперь она светодиодная уже в базе) располагается небольшая трапециевидная радиаторная решётка, выполненная в чёрном цвете. А в нижнюю часть переднего бампера интегрирован чёрный же довольно крупный воздухозаборник прежней формы. Модели в комплектации GX теперь доступны светодиодные противотуманки.

Изменения есть и в салоне обновлённого Nissan Clipper Truck. Так, теперь перед водителем расположен цифровой щиток приборов, на передней панели появились дополнительные ниши и пара квадратных подстаканников по бокам, кроме того, предусмотрены USB-разъёмы (Type-A и Type-C). Ещё грузовичку теперь положены сиденья с интегрированными подголовниками.

В список стандартного оборудования теперь входят: функция распознавания дорожных знаков, система предотвращения выезда с полосы движения, автоматическое включение аварийного стоп-сигнал при резком торможении и т.д. Техника осталась без изменений, так что Clipper Truck по-прежнему оснащается 50-сильным трёхцилиндровым двигателем объёмом 658 куб.см., его максимальный крутящий момент равен 59 Нм. Привод – задний или полный.

На фото: салон обновлённого Nissan Clipper Truck

Габаритная длина посвежевшего Nissan Clipper Truck равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1765 мм, а расстояние между осями составляет 1905 мм. Длина грузовой платформы составляет 1940 мм, ширина равна 1405-1410 мм, высота борта – 290-295 мм. Дорожный просвет у этого грузовичка – 160 мм, колёса ему положены 12-дюймовые.

Цены обновлённого Clipper Truck уже известны. За стартовую версию с задним приводом и пятиступенчатой механикой в Японии просят 1 344 200 иен (эквивалентно примерно 663,3 тыс. рублей по текущему курсу). Покупка топового варианта с полным приводом и четырёхступенчатым автоматом обойдётся в 1 676 400 иен (около 827,2 тыс. рублей).