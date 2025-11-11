Новинки ×
  • Модернизированные компактные грузовички Suzuki Carry и Super Carry добрались до Японии

Модернизированные компактные грузовички Suzuki Carry и Super Carry добрались до Японии

11.11.2025 78 0 0

Конкурент Daihatsu Hijet получил изменения во внешности и салоне, а также спецверсию X Limited, которая имеет свои отличия в экстерьере.

Японская компания начала выпускать грузовой автомобиль Suzuki Carry ещё в 1961 году, за прошедшее время коммерческая модель успела десять раз сменить генерацию. Актуальный грузовик одиннадцатого поколения появился в 2013-м, однако в 2019-м в Индонезии был представлен новый вариант грузовичка, рестайлинг он пережил в 2021-м, на рынок Ближнего Востока вышел в феврале 2024 года. Теперь компактный коммерческий автомобиль с новым оформлением готовится к старту продаж в Японии.

На фото: новые Suzuki Carry и Super Carry для японского рынка

Как рассказали в Suzuki, компактный грузовичок Carry и его более вместительная версия Super Carry получили новый дизайн передней части, пересмотренный интерьер, а также расширенный список систем безопасности и опций, отвечающих за комфорт. Так, у модели теперь новая головная оптика: «раскосые» затемнённые фары получили более узкую форму и новый рисунок – со светодиодными полосами ходовых огней. Между ними располагается радиаторная решётка с глухой планкой, на которой размещён логотип марки.

На фото: Suzuki Carry
1 / 2
На фото: Suzuki Carry
2 / 2

Ниже располагается довольно крупный воздухозаборник с рисунком в виде «прямоугольной» сетки, по бокам располагаются круглые противотуманки на «оквадраченных» подложках. Коммерческий автомобиль Suzuki имеет либо одинарную, либо полуторную кабину, обычные большие наружные зеркала с корпусами чёрного цвета, а также традиционными дверными ручками. Металлическая платформа с откидными бортами осталась прежней.

У более высокого исполнения – Suzuki Super Carry – в списке визуальных отличий только иначе оформленная крыша кабины и планка между фарами, выполненная из глянцевого чёрного пластика.

На фото: Suzuki Super Carry
1 / 2
На фото: Suzuki Super Carry
2 / 2

В списке обновок для грузовика есть также спецверсия Suzuki Super Carry X Limited, которая получила свои особенности экстерьера. В их числе: надпись с названием бренда вместо логотипа между фарами, дополнительный чёрный декор, включая окантовку противотуманок, иначе оформленный воздухозаборник в нижней части прежнего бампера, наклейки в области крыши и передних колёсных арок, а также графика в виде следа протектора шин и надписи Mountain Trail на боковинах. Кроме того, эту модель снабдили штампованными колёсными дисками чёрного цвета.

На фото: салон Suzuki Carry

На интерьер, который очевидно далёк от современных «идеалов», время всё же наложило свой отпечаток. За круглым двухспицевым рулевым колесом, оформленным в стиле ретро, располагается небольшая цифровая приборка, а по центру передней панели установлен 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В салоне предусмотрены новые подстаканники под дефлекторами вентиляции, а для переднего пассажира – кресло с поддержкой.

Список оборудования пополнился новыми датчиками для системы торможения, функцией предотвращения выезда с полосы движения, системой распознавания дорожных знаков, передними и задними датчиками парковки, а также помощником «при выезде с грязи»: этот ассистент помогает при недостаточном сцеплении автомобиля с дорогой.

На фото: спецверсия Suzuki Super Carry X Limited

Официальной информации о технике и ценах новых Suzuki Carry и Super Carry пока нет. Модель одиннадцатого поколения оснащается 50-сильным трёхцилиндровым двигателем объёмом 658 куб.см. (крутящий момент – 59 Нм). Привод – задний или полный. Отметим, у модели, дебютировавшей в Индонезии в 2019 году, под капотом расположен 1,5-литровый мотор мощностью 97 л.с.

Цены новых Suzuki Carry и Super Carry в Японии станут известны позже. Стоимость актуального компактного грузовичка варьируется в диапазоне от 1 051 600 до 1 514 700 иен (что эквивалентно примерно 555,0 – 799,3 тыс. рублей по текущему курсу).

грузовик Япония коммерческий транспорт новинки Suzuki
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 24221 5 3 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 945 8 3 10.11.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки е... 8030 10 0 09.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16710 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15444 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13801 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
10 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
10 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
8 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings