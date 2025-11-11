Модернизированные компактные грузовички Suzuki Carry и Super Carry добрались до Японии

Японская компания начала выпускать грузовой автомобиль Suzuki Carry ещё в 1961 году, за прошедшее время коммерческая модель успела десять раз сменить генерацию. Актуальный грузовик одиннадцатого поколения появился в 2013-м, однако в 2019-м в Индонезии был представлен новый вариант грузовичка, рестайлинг он пережил в 2021-м, на рынок Ближнего Востока вышел в феврале 2024 года. Теперь компактный коммерческий автомобиль с новым оформлением готовится к старту продаж в Японии.
Как рассказали в Suzuki, компактный грузовичок Carry и его более вместительная версия Super Carry получили новый дизайн передней части, пересмотренный интерьер, а также расширенный список систем безопасности и опций, отвечающих за комфорт. Так, у модели теперь новая головная оптика: «раскосые» затемнённые фары получили более узкую форму и новый рисунок – со светодиодными полосами ходовых огней. Между ними располагается радиаторная решётка с глухой планкой, на которой размещён логотип марки.
Ниже располагается довольно крупный воздухозаборник с рисунком в виде «прямоугольной» сетки, по бокам располагаются круглые противотуманки на «оквадраченных» подложках. Коммерческий автомобиль Suzuki имеет либо одинарную, либо полуторную кабину, обычные большие наружные зеркала с корпусами чёрного цвета, а также традиционными дверными ручками. Металлическая платформа с откидными бортами осталась прежней.
У более высокого исполнения – Suzuki Super Carry – в списке визуальных отличий только иначе оформленная крыша кабины и планка между фарами, выполненная из глянцевого чёрного пластика.
В списке обновок для грузовика есть также спецверсия Suzuki Super Carry X Limited, которая получила свои особенности экстерьера. В их числе: надпись с названием бренда вместо логотипа между фарами, дополнительный чёрный декор, включая окантовку противотуманок, иначе оформленный воздухозаборник в нижней части прежнего бампера, наклейки в области крыши и передних колёсных арок, а также графика в виде следа протектора шин и надписи Mountain Trail на боковинах. Кроме того, эту модель снабдили штампованными колёсными дисками чёрного цвета.
На интерьер, который очевидно далёк от современных «идеалов», время всё же наложило свой отпечаток. За круглым двухспицевым рулевым колесом, оформленным в стиле ретро, располагается небольшая цифровая приборка, а по центру передней панели установлен 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В салоне предусмотрены новые подстаканники под дефлекторами вентиляции, а для переднего пассажира – кресло с поддержкой.
Список оборудования пополнился новыми датчиками для системы торможения, функцией предотвращения выезда с полосы движения, системой распознавания дорожных знаков, передними и задними датчиками парковки, а также помощником «при выезде с грязи»: этот ассистент помогает при недостаточном сцеплении автомобиля с дорогой.
Официальной информации о технике и ценах новых Suzuki Carry и Super Carry пока нет. Модель одиннадцатого поколения оснащается 50-сильным трёхцилиндровым двигателем объёмом 658 куб.см. (крутящий момент – 59 Нм). Привод – задний или полный. Отметим, у модели, дебютировавшей в Индонезии в 2019 году, под капотом расположен 1,5-литровый мотор мощностью 97 л.с.
Цены новых Suzuki Carry и Super Carry в Японии станут известны позже. Стоимость актуального компактного грузовичка варьируется в диапазоне от 1 051 600 до 1 514 700 иен (что эквивалентно примерно 555,0 – 799,3 тыс. рублей по текущему курсу).
