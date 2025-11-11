Модернизированные компактные грузовички Suzuki Carry и Super Carry добрались до Японии

Конкурент Daihatsu Hijet получил изменения во внешности и салоне, а также спецверсию X Limited, которая имеет свои отличия в экстерьере.

Японская компания начала выпускать грузовой автомобиль Suzuki Carry ещё в 1961 году, за прошедшее время коммерческая модель успела десять раз сменить генерацию. Актуальный грузовик одиннадцатого поколения появился в 2013-м, однако в 2019-м в Индонезии был представлен новый вариант грузовичка, рестайлинг он пережил в 2021-м, на рынок Ближнего Востока вышел в феврале 2024 года. Теперь компактный коммерческий автомобиль с новым оформлением готовится к старту продаж в Японии.

На фото: новые Suzuki Carry и Super Carry для японского рынка

Как рассказали в Suzuki, компактный грузовичок Carry и его более вместительная версия Super Carry получили новый дизайн передней части, пересмотренный интерьер, а также расширенный список систем безопасности и опций, отвечающих за комфорт. Так, у модели теперь новая головная оптика: «раскосые» затемнённые фары получили более узкую форму и новый рисунок – со светодиодными полосами ходовых огней. Между ними располагается радиаторная решётка с глухой планкой, на которой размещён логотип марки.

На фото: Suzuki Carry 1 / 2 На фото: Suzuki Carry 2 / 2

Ниже располагается довольно крупный воздухозаборник с рисунком в виде «прямоугольной» сетки, по бокам располагаются круглые противотуманки на «оквадраченных» подложках. Коммерческий автомобиль Suzuki имеет либо одинарную, либо полуторную кабину, обычные большие наружные зеркала с корпусами чёрного цвета, а также традиционными дверными ручками. Металлическая платформа с откидными бортами осталась прежней.

У более высокого исполнения – Suzuki Super Carry – в списке визуальных отличий только иначе оформленная крыша кабины и планка между фарами, выполненная из глянцевого чёрного пластика.

На фото: Suzuki Super Carry 1 / 2 На фото: Suzuki Super Carry 2 / 2

В списке обновок для грузовика есть также спецверсия Suzuki Super Carry X Limited, которая получила свои особенности экстерьера. В их числе: надпись с названием бренда вместо логотипа между фарами, дополнительный чёрный декор, включая окантовку противотуманок, иначе оформленный воздухозаборник в нижней части прежнего бампера, наклейки в области крыши и передних колёсных арок, а также графика в виде следа протектора шин и надписи Mountain Trail на боковинах. Кроме того, эту модель снабдили штампованными колёсными дисками чёрного цвета.

На фото: салон Suzuki Carry

На интерьер, который очевидно далёк от современных «идеалов», время всё же наложило свой отпечаток. За круглым двухспицевым рулевым колесом, оформленным в стиле ретро, располагается небольшая цифровая приборка, а по центру передней панели установлен 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. В салоне предусмотрены новые подстаканники под дефлекторами вентиляции, а для переднего пассажира – кресло с поддержкой.

Список оборудования пополнился новыми датчиками для системы торможения, функцией предотвращения выезда с полосы движения, системой распознавания дорожных знаков, передними и задними датчиками парковки, а также помощником «при выезде с грязи»: этот ассистент помогает при недостаточном сцеплении автомобиля с дорогой.

На фото: спецверсия Suzuki Super Carry X Limited

Официальной информации о технике и ценах новых Suzuki Carry и Super Carry пока нет. Модель одиннадцатого поколения оснащается 50-сильным трёхцилиндровым двигателем объёмом 658 куб.см. (крутящий момент – 59 Нм). Привод – задний или полный. Отметим, у модели, дебютировавшей в Индонезии в 2019 году, под капотом расположен 1,5-литровый мотор мощностью 97 л.с.

Цены новых Suzuki Carry и Super Carry в Японии станут известны позже. Стоимость актуального компактного грузовичка варьируется в диапазоне от 1 051 600 до 1 514 700 иен (что эквивалентно примерно 555,0 – 799,3 тыс. рублей по текущему курсу).