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Mazzanti Evantra Pura: похудевшая «итальянка» с американским V8

22.10.2021 197 0 0

Итальянская компания Mazzanti Automobili представила новую, облегчённую версию Pura своего среднемоторного суперкара Evantra, снабжённую форсированным 5,2-литровым V8 от Chevrolet Corvette.

 

Историю компании Mazzanti Automobili из итальянского городка Понтедера мы в деталях рассказывали в 2016 году. Вкратце напомним, что её корни уходят в 90-е годы прошлого века и автореставрационную мастерскую Вальтера Фаралли и Луки Маццанти. В 2002-м компаньоны решили заняться выпуском собственных автомобилей и основали компанию Faralli & Mazzanti. Первые две модели с именами Antas и Vulca имели весьма эксцентричный дизайн с элементами ретро, после их выпуска Фаралли вышел из бизнеса, компания стала называться просто Mazzanti и приступила к разработке более традиционного на вид суперкара.

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В 2013 году свет увидело среднемоторное купе Evantra, пиком эволюции которого по части динамических показателей стала версия Millecavalli (дебютировала в 2016 году) с 1000-сильным 7,2-литровым турбомотором V8 на блоке GM — эта машина способна разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, а максимальная скорость превышает 400 км/ч.

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Evantra Pura куда более скромная по мощности: на ней установлен снабжённый двумя турбокомпрессорами 5,2-литровый джи-эмовский V8 LT2 (в атмосферном варианте он ставится на базовый Chevrolet Corvette текущего восьмого поколения), максимальная отдача составляет 761 л.с. при 6300 об/мин и 910 Нм при 4300 об/мин. Коробка передач — роботизированная 7-ступенчатая, передачи нужно переключать вручную гигантскими подрулевыми лепестками из карбона либо алюминия. Ведущие колёса — задние. Первую «сотню» Evantra Pura набирается за 2,9 с, максимальная скорость — свыше 360 км/ч.

В основе кузова Evantra Pura лежит пространственная рама из стали и хром-молибденовых трубок, наружные панели выполнены из углепластика. Габаритная длина — 4325 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1225 мм, колёсная база — 2550 мм. Снаряженная масса — 1290 кг против 1350 кг у версии Millecavalli. Подвеска — типа McPherson «по кругу». Тормоза — карбон-керамические от фирмы Brembo, диаметр передних дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 360 мм (4-поршневые суппорты). Размерность шин, надетых на колёса OZ Racing, — 255/35 R 19 спереди и 315/30 R 20 сзади.

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Отделка салона выбирается заказчиком, вариантов здесь огромное количество: рулевое колесо, например, может иметь встроенный экран и светодиодные индикаторы, как у гоночных автомобилей.

Живая премьера Mazzanti Evantra Pura состоится завтра во Флоренции в рамках биеннале искусства и дизайна. Цену компания не называет, равно как и предполагаемый тираж модели, но вообще Mazzanti Automobili делает всего около пяти машин в год, так что на дорогах Evantra Pura точно не примелькается.

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