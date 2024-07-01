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  • МБ Рус выводит на российский рынок грузовые автомобили Forland

МБ Рус выводит на российский рынок грузовые автомобили Forland

01.07.2024 27 0 0

Коммерческие модели китайской марки появятся в РФ в августе текущего года: речь идёт о линейке грузовых машин полной массой от 3,5 до 12 тонн.

АО «МБ Рус» и группа компаний «Автодом» подписали дистрибьюторское соглашение на поставку в страну техники китайской марки Forland ещё весной прошлого года. Презентация коммерческой техники Forland в РФ прошла в сентябре в рамках выставки Comtrans-2023: показанные ранее модели предназначены для различных сегментов бизнеса.

Теперь в компании «МБ Рус» рассказали о том, что официальные продажи грузовых автомобилей марки Forland на российском рынке начнутся в августе текущего года. Сообщается, что в РФ будет представлена широкая линейка грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 12 тонн, а диапазон их колёсных баз варьируется от 3000 до 5750 мм; в списке вариантов числятся грузовое шасси и исполнения с кузовами-надстройками.

Как сообщает официальный дистрибьютор, коммерческая техника бренда Forland, готовящаяся к выходу на российский рынок, будет специально адаптирована для российского рынка. В МБ Рус добавили, что на все грузовые модели будет распространяться заводская гарантия в течение 36 месяцев (без ограничения по пробегу).

Первыми на российский рынок выйдут: малотоннажная модель Forland 3, среднетоннажные грузовики Forland 5 и Forland 8, а также флагманский Forland 12. У «тройки» три версии колёсной базы – 3000, 3360 и 3800 мм; а грузоподъёмность – до 1680 кг. У флагманской модели Forland 12 расстояние между осями составляет 5750 мм, при этом есть возможность установить надстройку длиной до 8200 мм без дополнительного удлинения кузова. Ещё одной особенностью этого грузовика является 600-литровый топливный бак.

Под капотом у Forland 3 и Forland 5 находится 3,0-литровый турбодизель Aucan 4F25 TC, мощность которого составляет 157 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Forland 8 оснащается 156-сильным турбодизелем (491 Нм), идущий в комплекте с 6МКП, а Forland 12 получил 209-сильный турбированный дизельный двигатель объёмом 4,6 литра (760 Нм), он агрегатируется с 8МКП.

В список стандартного оборудования входят: сиденья с подогревом и вентиляцией, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, русифицированная мультимедиа, системы ABS и ESC. Кроме того, для грузовиков Forland опционально доступны камера заднего вида и поддержка Bluetooth.

Предназначенные для российского рынка модели Forland получили антикоррозионную обработку, подогрев топливной системы дизелей, систему принудительного прожига сажевого фильтра, аккумуляторы для низких температур. Кроме того, сальники, пыльники, трубки и иные компоненты выполнены из тех материалов, которые рассчитаны на эксплуатацию в условиях суровой зимы; а кабели, жгуты, разъёмы созданы из утолщённого материала или имеют двойной слой. Ещё моделям улучшили теплоизоляцию кабины, добавили стабилизатор задней подвески и догреватель охлаждающей жидкости двигателя.

В МБ Рус рассказали о том, что к концу 2024 года российская дилерская сеть Forland будет насчитывать 60 офисов.

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