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Коммерческие автомобили Forland и Foton для РФ представлены на выставке Comtrans-2023

05.09.2023 40 0 0

На международную выставку коммерческой техники, которая проходит в Москве, привезли малотоннажные и среднетоннажные шасси Forland, а также цельнометаллический фургон и пассажирский автобус Foton.

Актуальное портфолио китайских брендов в ходе выставки Comtrans-2023 показали Группа компаний «Автодом» совместно с АО «МБ Рус». Сообщается, что коммерческая техника Forland и Foton предназначена для различных сегментов бизнеса. Напомним, ещё весной стало известно о том, что указанные компании подписали дистрибьюторское соглашение на поставку в страну техники китайской марки Forland, а теперь «Автодом» и «МБ Рус» провели официальную российскую премьеру этого бренда.

На фото: рефрижератор на базе среднетоннажного шасси Forland 8

По словам дистрибьюторов, представленные на выставке коммерческой техники модели Forland выйдут на российский рынок в первом квартале 2024 года. Речь идёт о малотоннажных и среднетоннажных шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн, оснащённых, как отмечается в пресс-релизе, «проверенными временем» дизельными двигателями.

В списке оборудования этих коммерческих автомобилей числятся ABS, ESC, круиз-контроль, кондиционер, информационно-развлекательная система, камера заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев наружных зеркал и электростеклоподъёмники. Дистрибьюторы техники подчеркнули, что для владельцев автомобилей Forland будет действовать трёхлетний гарантийный срок без ограничений по пробегу, а также межсервисный интервал в 20 тыс. км или шесть месяцев.

Известно, что «Автодом» и «МБ Рус» будут предлагать не только шасси, но и полнокомплектные автомобили с различными типами кузовов, которые наиболее востребованы у российских представителей бизнеса, к примеру, промтоварные фургоны, эвакуаторы, мобильные мастерские, также предусмотрены «различные индивидуальные решения».

На выставке Comtrans-2023 был представлен рефрижератор на базе среднетоннажного шасси Forland 8. Автомобиль представляет собой изотермический фургон полной массой 9 тонн с холодильной установкой Thermo King. Модификация получила наружное и внутреннее пластиковое покрытие панелей надстройки, армированное стекловолокном, а также выполненное из антискользящего пластика покрытие пола – это облегчает вес конструкции. Его грузоподъёмность равна 5 тоннам, а объём кузова составляет 21 куб.м.

На фото: Foton Toano

Ещё на стенде ГК «Автодом» и АО «МБ Рус» был представлен лёгкий коммерческий автомобиль Foton Toano (соответствующее дистрибьюторское соглашение было подписано в июне) в двух исполнениях – цельнометаллический фургон и пассажирский автобус. Сообщается, что над созданием этой модели работала та же команда, которая разрабатывала Mercedes-Benz Sprinter. Toano может иметь грузовой отсек объёмом от 9,1 до 12 куб.м, а полную массу – до 3,5 и 4,2 тонны соответственно.

Foton Toano оснащается турбодизелем ISF Cummins CRDi объёмом 2,8 литра, его отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 330 Нм. Мотор работает в комплекте с шестиступенчастой механической коробкой передач. Опционально предлагается установка двустворчатой задней двери с углом открывания до 270 градусов (для более удобной погрузки). Уже в текущем месяце в РФ начнутся продажи фургонов полной массой 3,5 тонны, позже к ним присоединятся версия до 4,2 тонны, а также пассажирские автобусы.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский напомнил о планах на бывшую площадку Mercedes-Benz, расположенную в Подмосковье. «Сейчас наша индустриальная команда сфокусирована на запуске производства бренда легковых китайских автомобилей на заводе в Есипово, который будет перезапущен уже в следующем году, – отметил он. – В среднесрочной перспективе мы ожидаем увеличение объёмов производства до 100 тыс. современных технологичных автомобилей в год». По неподтверждённым данным, на этот конвейер могут встать автомобили премиальной марки Hongqi. Ещё он добавил, что «Автодом» рассматривает «возможность запуска производства автомобилей малотоннажного сегмента на сторонней площадке».

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