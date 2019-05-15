McLaren GT: суперкар на каждый день с большим багажником

Британская фирма McLaren вступила в новую для себя нишу туристических автомобилей и представила модель GT, максимально адаптированную для езды по обычным дорогам.

Инженеры McLaren изрядно поднаторели в разработке по-настоящему быстрых спорткаров, а экстремальная модель Senna стала настоящим хитом у состоятельных любителей трек-дней, но отдел маркетинга напомнил, что многим клиентам хотелось бы иметь также более комфортную машину на каждый, и чтобы на ней можно было при желании отправиться в дальнее путешествие, то есть представителя класса Гран Туризмо, которого у McLaren прежде не было. Теперь такая модель появилась, её предсказуемо обозначили литерами GT.

Искушённый и пытливый читатель заметит, что представленная в прошлом году флагманская модель Speedtail тоже формально относится к классу Гран Туризмо, но дело в том, что отгрузка Спидтейлов клиентам начнётся лишь в следующем году, а кроме того все запланированные к выпуску 106 экземпляров были распроданы ещё до презентации. McLaren GT – модель регулярная, нелимитированная и куда более доступная: любой желающий может заказать её уже сегодня по цене от 163 тысяч фунтов стерлингов, тогда как за Speedtail просили 1,75 млн фунтов стерлингов. Между тем разработчики модели GT подчёркивают, что между ней и Спидтейлом много стилистического сходства, хотя технически GT, конечно, намного проще.

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В сущности McLaren GT – это слегка упрощённая версия модели 720S с более комфортной подвеской и менее аскетичной отделкой салона. Мощность 4,0-литровой «битурбовосьмёрки» снижена с 720 до 620 л.с., максимальный крутящий момент «упал» с 770 до 630 Нм, но динамические характеристики всё равно впечатляют: первую «сотню» McLaren GT набирает за 3,2 с, а максимальная скорость составляет 326 км/ч. Коробка передач прежняя – 7-ступенчатый «робот» SSG с двумя сцеплениями, но его работа оптимизирована для езды с городскими скоростями и плавного трогания с места. Электрогидравлический усилитель рулевого управления также перенастроен для комфортной езды на низких скоростях, но при этом не в ущерб чувствительности и точности на высоких. Та же история с тормозами – пользоваться ими в городе стало удобнее.

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Подвеска с двойными поперечными рычагами «по кругу» и адаптивными амортизаторами гораздо комфортнее, чем у всех остальных представителей марки. Дорожный просвет увеличен до 110 мм, а в крайнем вернем положении подвески составляет 130 мм – это уровень современного седана бизнес-класса. Звук выхлопа заглушили, а кузов снабдили дополнительной шумоизоляцией. Пространство над двигателем перекомпоновали: теперь над ним находится основной багажный отсек вытянутой формы ёмкостью 420 л, куда можно положить сумку с клюшками для гольфа, а спереди имеется дополнительный 150-литровый отсек, то есть всего в поездку можно взять до 570 л поклажи – для двух людей более чем достаточно. Прозрачная крышка основного багажника может быть по желанию клиента оснащена электроприводом.

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В оформлении салона акцент сделан на кожаную отделку и глянец, а «голых» карбоновых панелей нет в принципе (при этом в основе кузова по-прежнему лежит углепластиковый монокок). Кресла имеют электропривод регулировок и спрофилированы с учётом долгого в них пребывания, то есть обеспечивают не самую агрессивную боковую поддержку, позволяя телу расслабиться во время поездки. Новейшая мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым экраном дополнена онлайн-навигацией высокого разрешения HERE. В виде опции предлагается панорамная стеклянная крыша и аудиосистема Bowers & Wilkins с двенадцатью громкоговорителями.

Разумеется, все комфортные новшества негативно сказались на сухой массе: она у GT составляет 1466 кг, тогда как исходный McLaren 720S весит всего 1283 кг, но производитель уверят, что это всё равно на «сотни килограмм меньше, чем у основных конкурентов». Кто под ними имеется ввиду, непонятно. От себя заметим, что, например, сухая масса Ferrari F8 Tributo составляет 1330 кг.