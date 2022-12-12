Mercedes-AMG готовит E 63 нового поколения: первое изображение

Если дебют «обычного» седана Mercedes-Benz E-Class следующей генерации ожидается до конца текущего года, то его «заряженная» версия появится, вероятно, не раньше 2024-го.

Немецкая компания выпускает E-Class с 1993 года, модель актуального пятого поколения (с индексом W213) появилась в 2016-ом, обновление она пережила в 2020-ом. Продажи модели в Европе неустанно снижаются с 2018-го, так, по итогам прошлого года старосветские дилеры сумели реализовать 53 654 экземпляра, что на 23,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели седана по-прежнему снижаются: за первые три квартала клиенты купили 31 695 машин, что на 23,7% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го.

На фото: актуальный седан Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+

Сейчас Mercedes-Benz занимается разработкой E-Class нового поколения: ожидается, что эта модель дебютирует до конца текущего года, а в продаже на европейском рынке появится в следующем году. У этого седана будет и «заряженная» версия от Mercedes-AMG – E 63 следующей генерации. Информации о том, как будет выглядеть «горячая» новинка, пока нет.



Своим вариантом внешности Mercedes-AMG E 63 с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у модели будет несколько иначе оформлена передняя часть. Так, на изображении можно увидеть другой формы светодиодную оптику, а также подкорректированную нижнюю часть переднего бампера с интегрированными в неё воздухозаборниками. Фамильная решётка радиатора также имеет рисунок в виде тонких вертикальных хромированных линий, а в центре расположен крупный узнаваемый логотип в виде трёхлучевой звезды.



Рендер Mercedes-AMG E 63 нового поколения

Предполагается, что корма получит меньше изменений, хотя не исключено, что седану слегка поправят форму фонарей и детали оформления заднего бампера. Вероятно, спортивная «четырёхдверка» нового поколения слегка подрастёт в длину и ширину (высота останется прежней), что позволит увеличить внутреннее пространство для водителя и пассажиров.



В салоне Е-класса у версий попроще будет стандартный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,4 дюйма. В свою очередь топовые комплектации получат так называемый MBUX Hyperscreen – это несколько экранов, объединённых под стеклом во всю ширину передней панели (этот вариант дебютировал на электрическом лифтбеке Mercedes-Benz EQS). В списке опций есть проекционный дисплей и пневмоподвеска.

На фото: седан актуального седана Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+

По предварительным данным, у «обычного» нового E-Class будут «мягкогибридные» установки, базирующиеся на рядных бензиновых и дизельных четырёх- и шестицилиндровых двигателях, работающих в комплекте с 48-вольтовым «электродовеском». Все версии получат в пару девятиступенчатый «автомат». Привод – задний или полный 4Matic. Ещё у модели будет несколько подзаряжаемых гибридов (максимальный запас хода на одной зарядке – 130 км). Также, по предположениям издания, «заряженный» седан Mercedes-AMG E 63 окажется подключаемым гибридом: он получит систему AMG E Performance с неким новым бензиновым мотором.



Напомним, в конце прошлого месяца дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть Mercedes-Benz Е-Class следующего поколения.