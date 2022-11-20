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Mercedes-Benz Е-класса следующего поколения: новые изображения

20.11.2022 1746 1 0

На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии будущего бизнес-седана со значительно меньшим количеством камуфляжа, благодаря чему стали видны некоторые новые детали его внешности.

 

E-Class в гамме немецкого автопроизводителя впервые официально появился в 1993 году вместе с рестайлингом модели в кузове W124. До этого автомобили бизнес-класса не имели унифицированной системы наименования, а суффикс «Е» происходил от слова Einspritzung, в переводе с немецкого означающего систему впрыска топлива (именно предшественники современных Е-классов первыми его получили). Сегодня на конвейере пятое поколение «ешки» с заводским индексом W213, его премьера состоялась в начале 2016 года на Детройтском автосалоне. Весной 2020-го года автомобиль получил рестайлинг, в ходе которого весьма существенно изменилась его внешность. Теперь же к выходу готовится следующее поколение бизнес-седана, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность, как он будет выглядеть.

Рендер нового Е-класса

Изменения будут носить эволюционный характер, а дизайн кузова будет выполнен в стиле других свежих новинок компании – седанов С- и S-классов. При этом будет и ряд заметных отличий, среди них более крупные фары с оригинальным рисунком габаритных светодиодных огней: в верхней части расположатся горизонтальные полоски, также выполняющие роль указателей поворота, в снизу разместятся пары полукруглых «штрихов», которые можно считать отсылкой к нескольким поколениям «четырёхглазых» Е-классов. Сбоку новую «ешку» можно будет узнать по горизонтальной выштамповке, «исчезающей» в районе центральной стойки. В дорогих комплектациях Е-класс будет оснащён точно такими же выдвижными дверными ручками, как и флагманский S-Class. Что же касается задней части, то здесь сквозь камуфляж пока не прослеживается существенных отличий от других новых седанов бренда.

Рендер нового Е-класса

Шестая генерация Е-класса будет построена на платформе MRA2 (Modular Rear Architecture), которую уже используют вышеупомянутые С- и S-классы, а также кроссовер GLC нового поколения. Автомобиль получит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов в гибридных модификациях (как мягких, так и подзаряжаемых).

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Е-класс
1 / 3
Нынешний Е-класс
2 / 3
Нынешний Е-класс
3 / 3

Между тем, в прошлом месяце стало известно о том, что Mercedes-Benz уходит с российского рынка и продаёт свой завод.

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1 комментарий
20.11.2022 17:09
tildhali9172

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